Quận 12 vươn lên tâm điểm hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng Tây Bắc TP.HCM

Trong đó, nút giao An Sương – điểm kết nối giữa Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22 và Trường Chinh – vừa giải quyết bài toán giao thông, vừa tạo cú hích cho thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc shophouse.

Hạ tầng phát triển đưa Tây Bắc TP.HCM bước vào chu kỳ tăng trưởng chiến lược

Nút giao An Sương có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, bao gồm hầm chui và mở rộng các hướng lưu thông. Công trình này giúp giải tỏa triệt để tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đi các tỉnh Tây Ninh, Long An, thậm chí cả Tây Nguyên.

Không chỉ dừng ở đó, hạ tầng Tây Bắc đang tăng tốc với loạt dự án chiến lược: tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, mở rộng Quốc lộ 22. Khi đồng bộ, hệ thống này sẽ biến Tây Bắc thành cực phát triển mới, thu hút dòng vốn đầu tư và tạo sức bật mạnh mẽ cho thị trường bất động sản.

Ông Lê H. – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) từng nhận định: "Hạ tầng là yếu tố dẫn dắt thị trường. Ở đâu có metro, cao tốc, ở đó giá trị bất động sản tăng. Quận 12 và Hóc Môn – Củ Chi đang ở trong chu kỳ này, tương tự những gì đã xảy ra tại Thủ Đức khi tuyến Metro số 1 triển khai."

Quận 12 bứt phá từ vùng ven, khẳng định vị thế tâm điểm tăng trưởng mới

Chỉ 10 năm trước, Quận 12 vẫn được xem là khu vực ven đô, ít được chú ý. Nhưng hiện nay, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số trẻ và thương mại sôi động.

Theo thống kê, Quận 12 hiện có hơn 600.000 dân, nằm trong nhóm quận có dân số đông nhất TP.HCM. Với cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và thương mại ngày càng tăng. Các dãy phố thương mại trên Trường Chinh, Lê Văn Khương, Quốc lộ 22 mọc lên ngày càng dày đặc, thu hút ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, chuỗi bán lẻ.

Diện mạo Quận 12 đổi thay mạnh mẽ nhờ tốc độ đô thị hóa, dân số trẻ và nhu cầu thương mại tăng cao.

So với các quận trung tâm, giá đất Quận 12 hiện vẫn thấp hơn 30–40%, trong khi hạ tầng đang ngày càng tiệm cận. Đây được coi là "khoảng trống tăng giá" mà nhiều nhà đầu tư nhìn thấy, tương tự giai đoạn 2016–2018 tại Thủ Đức khi giá nhà đất tăng nhờ cú hích metro và loạt dự án hạ tầng.

Shophouse An Sương – "điểm sáng" ngay cửa ngõ giao thương

Trong làn sóng này, shophouse An Sương nổi bật nhờ vị trí ngay nút giao chiến lược. Dự án tọa lạc mặt tiền đường lớn, liền kề chợ truyền thống, khu dân cư đông đúc. Đây là loại hình bất động sản "hai trong một": vừa để ở, vừa khai thác kinh doanh.

Với lưu lượng khách vãng lai lớn, shophouse tại An Sương có thể khai thác cho thuê cửa hàng, văn phòng, quán cà phê, siêu thị mini… giúp nhà đầu tư có dòng tiền ổn định hàng tháng, thay vì chỉ kỳ vọng vào tăng giá tài sản.

Shophouse An Sương – cơ hội sinh lời kép tại trung tâm kết nối Tây Bắc TP.HCM.

Thực tế thị trường cho thấy, giá nhà phố và shophouse Quận 12 đã tăng 20 – 30% trong 3 năm qua. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với các quận trung tâm, mở ra dư địa tăng giá lớn, đặc biệt khi cao tốc và metro đồng loạt hoàn thành.

Thời điểm "vàng" để tích sản shophouse

Trong bối cảnh lạm phát và biến động kinh tế, nhà đầu tư ưu tiên những kênh tích sản an toàn, vừa giữ giá trị, vừa tạo dòng tiền. Shophouse ở vị trí giao thương như An Sương đáp ứng đầy đủ tiêu chí: tính thanh khoản cao – giá trị bền vững – lợi nhuận kép (cho thuê + tăng giá).

Ông Nguyễn M. – Giám đốc một sàn giao dịch lớn tại TP.HCM – nhận định: "Khi cao tốc TP.HCM – Mộc Bài khởi công và Metro số 2 đưa vào vận hành, Quận 12 sẽ được tái định vị giá trị. Những shophouse tại cửa ngõ như An Sương sẽ trở thành hàng hiếm, tương tự mô hình shophouse khu Đông cách đây vài năm."

Đầu tư nhà phố thương mại (Shophouse) - Kênh tích sản bền vững giữa biến động kinh tế.

Ngoài ra, yếu tố "thực tiễn thương mại" cũng là điểm cộng lớn. Không ít nhà đầu tư cho biết, việc vừa khai thác kinh doanh, vừa có thể để ở, giúp shophouse trở thành sản phẩm an toàn trong danh mục đầu tư, nhất là khi dòng vốn đang có xu hướng rời khỏi kênh chứng khoán và gửi tiết kiệm.

Tâm điểm mới của thị trường bất động sản TP.HCM

Có thể thấy, sự xuất hiện của nút giao An Sương không chỉ giải quyết bài toán giao thông, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội cho toàn khu Tây Bắc. Với lợi thế hạ tầng, quy mô dân cư lớn, thương mại sôi động, Quận 12 đang dần khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Shophouse An Sương với tiềm năng vượt trội khi khu Tây Bắc được dự báo ‘tái định vị’ là Thủ Đức thứ hai.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư bất động sản dịch chuyển về vùng ven, shophouse An Sương hội tụ đủ yếu tố để trở thành sản phẩm chiến lược: vừa phục vụ nhu cầu ở thực, vừa là kênh đầu tư bền vững.

Từ nay đến 2030, khi toàn bộ hạ tầng lớn hoàn thành, nhiều chuyên gia dự báo giá trị bất động sản khu Tây Bắc sẽ tăng mạnh, thậm chí "tái định vị" như những gì đã xảy ra với Thủ Đức sau khi lên thành phố. Và ở ngay trung tâm của "cửa ngõ Tây Bắc" ấy, shophouse An Sương được xem là cơ hội hiếm hoi dành cho những nhà đầu tư biết nắm bắt đúng thời điểm.