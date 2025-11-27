Quan chức Mỹ bí mật đến Ukraine: "Drone guy" của TT Trump, việc làm ngay khi được thông báo tranh cử

Đồng minh thân cận của Phó Tổng thống

Khi các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine diễn ra bất ngờ vào tuần trước, với việc rò rỉ kế hoạch hòa bình, chính quyền Trump đã cử một nhân vật khó có thể ngờ tới tham dự một loạt các cuộc họp ở nước ngoài.

Bộ trưởng Lục quân trẻ nhất từ trước đến nay, Dan Driscoll, 39 tuổi, thường được gọi là "anh chàng máy bay không người lái" của Tổng thống Donald Trump vì ủng hộ các công nghệ chiến trường mới nổi. Cho đến gần đây, ông chủ yếu được biết đến trong các cuộc thảo luận về ngân sách, vật tư và các vấn đề nhân sự trong quân chủng lớn nhất của quân đội.

Driscoll dường như không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề ngoại giao quốc tế, và chưa bao giờ giữ chức vụ công.

Chính mối quan hệ của Driscoll với Phó Tổng thống JD Vance, đã đưa ông tiến vào quỹ đạo của Tổng thống Trump.

Ông Driscoll và Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Giống như ông Vance, Driscoll theo học tại một trường đại học công lập trước khi gia nhập Quân đội, và sau đó lấy bằng luật tại Đại học Yale danh tiếng. Cả hai đều làm việc trong lĩnh vực tài chính sau khi tốt nghiệp.

Trong sự nghiệp quân sự của mình, Driscoll trở thành sĩ quan vào năm 2007, chỉ huy một trung đội kỵ binh và được triển khai đến Iraq trong vài tháng vào năm 2009.

Ông đã kể lại câu chuyện gặp gỡ Vance thông qua một nhóm cựu chiến binh tại trường luật. Chẳng bao lâu sau, Vance trở thành bạn và người cố vấn của Driscoll.

Năm 2024, Vance gọi điện thông báo rằng ông sẽ là ứng cử viên phó tổng thống của Trump và mời Driscoll tham gia chiến dịch tranh cử khi ông đang đi nghỉ cùng gia đình ở Thụy Sĩ..

Ngày hôm sau, Driscoll bay về Mỹ, mua một bộ vest tại một trung tâm thương mại và đi Uber đến Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa.

Sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, Driscoll nhanh chóng được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Lục quân. Tầm ảnh hưởng của ông được mở rộng sau khi trở thành nhân vật chủ chốt trong việc Trump triển khai Vệ binh Quốc gia đến các thành phố của Mỹ. Sau đó, ông cũng đảm nhận vai trò quyền giám đốc Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ.

Chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine

Driscoll thường xuyên nói về chiến tranh ở Ukraine - chỉ ra máy bay không người lái của Ukraine là một công nghệ tương đối rẻ, được sản xuất hàng loạt và rất hữu ích cho chiến đấu.

Nhưng sau khi được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Lục quân, ban đầu ông dường như không tham gia vào các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh. Thay vào đó, ông Trump dựa vào đặc phái viên của mình, Steve Witkoff, để xây dựng kế hoạch ngừng bắn.

Khi chi tiết về kế hoạch 28 điểm do Mỹ và Nga soạn thảo bị rò rỉ vào tuần trước, Ukraine đã ngay lập tức bày tỏ lo ngại về một số điểm chính - và các đồng minh châu Âu của họ cũng làm theo.

Ông Driscoll có chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine trong tháng 11. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo một phát ngôn viên của Quân đội Mỹ, mục đích của chuyến thăm là gặp gỡ các quan chức Ukraine và thảo luận về những nỗ lực chấm dứt chiến tranh.

Driscoll đã gặp Zelensky và sau đó, theo Politico, được tiếp đón tại một buổi tiệc chiêu đãi tại dinh thự của Đại sứ Mỹ.

Trong những ngày tiếp theo, Driscoll đã tham gia nhiều cuộc thảo luận hơn với các quan chức Ukraine tại Geneva cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, Witkoff và con rể của Trump, Jared Kushner, và đã giúp xây dựng một "khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Trump cho biết ông đã chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Ông nói Driscoll sẽ gặp phía Ukraine.

Đặc phái viên hay Bộ trưởng Quốc phòng tương lai?

Khi đề cử Driscoll làm Bộ trưởng Lục quân, Trump viết rằng ông có "sự kết hợp mạnh mẽ giữa kinh nghiệm để trở thành người phá vỡ và tác nhân thay đổi".

Một số người ở Washington đang tự hỏi liệu những phẩm chất đó và sự xuất hiện gần đây của ông trên trường quốc tế có đồng nghĩa với việc Driscoll một ngày nào đó có thể trở thành Bộ trưởng Quốc phòng hay không.

Mặc dù chưa từng giữ chức vụ công, Driscoll đã làm việc tại Quốc hội với tư cách là thực tập sinh cho ủy ban cựu chiến binh của Thượng viện. Một cựu giáo sư đã gợi ý rằng Driscoll muốn "phục vụ trong quân đội, học luật và tham gia chính trị".

Cũng có khả năng Driscoll có thể chính thức đảm nhận vai trò đàm phán với Ukraine khi đặc phái viên của Trump tại Ukraine, Keith Kellogg, rời đi vào tháng 1.

Ông Driscoll cho rằng nên chiến thắng bằng phần mềm, chứ không phải bằng máu của người lính

Vài ngày trước khi lên đường đến Ukraine, Driscoll đã mô tả với podcast The Conversation về cách ông hình dung về tương lai gần, khi "mỗi lính bộ binh... sẽ mang theo một máy bay không người lái vào trận chiến" và binh lính sẽ dựa vào trí tuệ nhân tạo vì bộ não con người sẽ không thể "theo kịp" tốc độ hành động.

"Thời cơ để thay đổi của chúng ta là ngay bây giờ", ông nói trong một bài phát biểu vào tháng 10. "Và chúng ta sẽ chiến thắng bằng phần mềm, chứ không phải bằng máu và cơ thể của người lính".