Quan điểm "ngang ngược" của người Do Thái về làm giàu, nhưng họ đã đúng hàng nghìn năm nay: Cứ "bay lên" trước, điều chỉnh tâm thái sau!

Theo thống kê, người Do Thái chiếm gần một nửa số doanh nhân giàu nhất thế giới. 1/3 số triệu phú ở Hoa Kỳ là người Do Thái và 18 trong số 40 người giàu nhất Hoa Kỳ là người Do Thái. Tại sao người Do Thái giàu có đến vậy? Câu trả lời thực sự nằm trong cuốn sách có tên "Talmud".

Cuốn sách này là sự tích lũy trí tuệ của dân tộc Do Thái, tập hợp kinh nghiệm sinh tồn của người Do Thái và ẩn chứa ý tưởng kiếm tiền của họ. Tôi đọc Talmud ba lần và tóm tắt một điểm trong cuốn sách: tiền bạc, có quy luật và con đường dẫn đến sự giàu có là cánh cửa mở cho tất cả mọi người.

Làm sai, tiền sẽ chảy đi nơi khác; làm đúng, tiền sẽ chảy vào túi. Thực hiện đúng trình tự kiếm tiền là điều kiện tiên quyết để thoát nghèo và có một cuộc sống sung túc hơn.

01

Cứ "bay lên" đã, sau đó điều chỉnh tâm thái

Cuốn kinh Talmud ghi lại một câu chuyện như sau:

Hai doanh nhân Do Thái muốn qua sông Jordan để làm ăn. Một trong hai người đã bắt đầu tích góp tiền để thuê tàu từ rất sớm, đồng thời lên kế hoạch cho các tuyến đường và hoạt động kinh doanh, nhưng anh ta chưa bao giờ sẵn sàng. Người còn lại, mang theo một chuyến hàng chở hàng và một tấm bản đồ, rồi nhanh chóng lên đường. Kết quả là năm sau đó, người thương nhân thứ hai trở về với rất nhiều tài sản, trong khi người thương nhân thứ nhất vẫn đang trong quá trình chuẩn bị tinh thần.

Trong câu chuyện, sự lựa chọn của hai doanh nhân Do Thái đã dẫn đến hai cuộc đời khác nhau. Đối mặt với những suy nghĩ bên trong, nhiều người chọn cách lên kế hoạch trước rồi mới hành động khi đã sẵn sàng. Kết quả là họ luôn ở yên tại chỗ.

Trên thực tế, chỉ khi thực sự lên đường, khi dám bắt đầu bước những bước chân đầu tiên, bạn mới có thể từng bước đến được đích mà mình mong muốn.

Câu chuyện này làm tôi nhớ đến trải nghiệm của Zuckerberg trong bộ phim tài liệu "The social network". Một đêm nọ, Zuckerberg bị bạn gái bỏ rơi, sau khi trở về ký túc xá, anh luôn ở trong trạng thái chán nản.

Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh: "Liệu có thể tạo một ứng dụng tải ảnh các cô gái ở trường lên một trang web và cho phép sinh viên đánh giá chúng không?"

Cứ làm trước đã, Zuckerberg lập tức ngồi xuống trước máy tính và tập trung viết code. Chẳng bao lâu, một sản phẩm mang tên FaceMash đã ra đời và ra mắt thành công cũng như đạt được thành công vang dội tại Đại học Harvard.

Và điều gây sốc là: Từ khi lên ý tưởng đến thiết kế, phát triển và ra mắt sản phẩm, Zuckerberg chỉ mất 6 tiếng đồng hồ. Chính nhờ sức mạnh hành động đáng kinh ngạc của Zuckerberg mà Facebook được ra đời trong tương lai, bản thân Zuckerberg cũng trở thành một trong những người giàu có nhất trên thế giới.

Một nhà văn cho rằng hầu hết các huyền thoại trên thế giới đều chỉ là những con người bình thường, nhưng họ biết biến suy nghĩ thành hành động. Bất cứ điều gì, nếu chỉ luôn nằm trong giai đoạn lập kế hoạch, chúng sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Học cách thay thế "nghĩ thêm chút nữa" bằng "làm ngay" và thực hiện trước rồi mới cải thiện là logic cơ bản để một người đạt được thành công. Giống như những gì người Do Thái nói, bắt đầu trước rồi điều chỉnh hơi thở, cất cánh trước rồi điều chỉnh tư thái. Hành động là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới sự giàu có. Hành động trước, và tương lai bạn mong muốn sẽ đến với bạn.

02

Tìm đúng hướng trước rồi sau đó đào sâu hơn

Có một câu nói nổi tiếng trong cuốn "Talmud": "Một xạ thủ tài giỏi cũng sẽ không thể chiến thắng trò chơi nếu anh ta bắn mà không có mục đích."

Một người không tìm được mục tiêu, phương hướng cũng giống như một xạ thủ không có mục tiêu, dù có chăm chỉ đến đâu cũng chỉ "làm việc vô ích".

Trong một buổi giao lưu, một sinh viên hỏi Dương Chấn Ninh (nhà vật lý đoạt giải Nobel vật lý năm 1957) rằng điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của ông?

Nhà vật lý cho biết: "Từ góc độ phát triển lâu dài trong cuộc sống, điều quan trọng nhất không phải là kĩ thuật hay lý thuyết mà bạn đã học được. Điều quan trọng là phải đi đúng hướng."

Thứ quyết định cuộc đời bạn không phải là nơi bạn đứng mà là hướng mà bạn đang hướng tới. Trước tiên hãy tìm ra hướng đi đúng đắn, sau đó chăm chỉ đào sâu hơn. Chỉ bằng cách này, bạn mới không bị bối rối và những nỗ lực của bạn sẽ có ý nghĩa.

Trong cuốn sách có tên "Quy luật mục đích", có một câu chuyện như sau: Khi ông trùm ô tô Ford lần đầu tiên bước chân vào ngành công nghiệp ô tô, ô tô chủ yếu chạy bằng hơi nước. Trong khi nhiều người chọn tiếp tục phát triển năng lượng hơi nước và cải tiến các thiết bị hơi nước, thì Ford lại nghĩ: "Nếu đã có thể chạy được bằng hơi nước, vậy thì nó có lẽ cũng có thể chạy bằng xăng."

Từ đó trở đi, ông đặt mục tiêu thay đổi động lực chạy của ô tô và cho mình 10 năm để hoàn thành nó. Cứ như vậy, điều đầu tiên ông làm học việc cơ khí trong một nhà máy, nghiên cứu chuyên sâu về sản xuất cơ khí và sau đó bắt đầu đi sâu vào các nguyên lý của động cơ nhiên liệu.

Công việc hàng ngày dù bận rộn tới mấy, ông cũng sẽ tận dụng thời gian sau giờ làm để tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển. Bằng cách này, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ở tuổi 29, cuối cùng ông đã thành công trong việc chế tạo ra động cơ ô tô đầu tiên sử dụng xăng thay cho hơi nước. Sự sáng tạo mang tính cách mạng này đã mang lại thành công vang dội cho Ford và đưa ông trở thành ông vua xe hơi nổi tiếng của Mỹ.

Tôi đồng ý với câu nói: Sự lựa chọn quan trọng hơn sự chăm chỉ.

Nếu bạn đi sai hướng, càng đi nhanh sẽ càng cách xa mục tiêu; nhưng nếu đi đúng hướng, đường dù có xa tới mấy, sau cùng bạn vẫn sẽ có thể tới được đích.

Sự tập trung có chọn lọc luôn tốt hơn tất cả những sự bận rộn vô nghĩa. Hãy học cách tìm ra con đường của riêng mình và dành thời gian cho những điều thực sự có giá trị.

Khi bạn chọn đúng hướng và không ngừng trau dồi chuyên sâu, bạn tự nhiên sẽ đào được kho báu của chính mình giữa giếng sâu của cải.

03

Giải quyết cái nghèo về tư duy trước, sau đó giải quyết cái nghèo về vật chất

Nghèo về tư duy là gì?

Một nhà văn cho rằng, nghèo về tư duy là khó khăn về nhận thức. Nó thực chất là một dạng "thiển cận", khiến con người chỉ nhìn thấy những lợi ích trước mắt, từ đó bỏ lỡ những cơ hội tốt về lâu về dài.

Có một câu chuyện về một người đàn ông nghèo trong cuốn "Talmud". Người đàn ông nghèo sống trong một ngôi nhà chỉ có bốn bức tường, một người đàn ông giàu vì thương hại nên đã tặng anh ta một con bò để làm ăn.

Theo kế hoạch, đến vụ thu hoạch năm sau, người nghèo sẽ thoát nghèo và trở nên giàu có.

Người đàn ông nghèo rất vui mừng và hằng ngày lùa gia súc của mình ra đồng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh cảm thấy cuộc sống còn khốn khổ hơn trước, vì bò phải ăn cỏ, ăn thức ăn gia súc.

Người đàn ông tội nghiệp nghĩ ngợi rồi bán con bò và mua hai con cừu. Cuối cùng, cừu sinh sản rất nhanh.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhận ra rằng cuộc sống khó khăn hơn, thức ăn mà đàn cừu cần thậm chí còn nhiều hơn.

Vì vậy, ông đã bán đàn cừu và mua một đàn gà vì nghĩ rằng gà sẽ đẻ trứng nhanh hơn cừu đẻ cừu.

Nhưng có trứng rồi anh ta vẫn không hài lòng, thỉnh thoảng anh ta sẽ giết một con gà để ăn. Kết quả là không lâu sau, anh không còn một con gà nào.

Đến năm thứ hai, người nghèo vẫn nghèo.

Có người từng nói, người nghèo nghĩ về hiện tại, trong khi người giàu nghĩ về những năm tiếp theo.

Thay đổi nhận thức, học cách nhìn đủ xa và mở rộng tầm nhìn, có như vậy bạn mới có thể giành được nhiều chiến thắng hơn.

Warren Buffett, người được mệnh danh là vị thần chứng khoán từng là người giàu nhất thế giới trong nhiều năm. Tuy nhiên, ít người biết rằng 99% tài sản trong đời Buffett có được sau khi ông 50 tuổi. Không giống như những người mua và bán dựa trên biến động của thị trường, Buffett phân tích triển vọng của công ty trước khi mua cổ phiếu.

Theo quan điểm của ông, nếu một công ty có tiềm năng phát triển thì việc cổ phiếu tăng giá là điều tất yếu. Sau khi mua cổ phiếu của loại công ty này, ngay cả khi nó bị sụt giảm nhiều lần, ông cũng sẽ không bán. Dựa vào tầm nhìn dài hạn này, Buffett đã trở thành người giàu có bậc nhất.

Cuốn sách có tên "Con đường làm giàu" nói rằng "bần" bị giới hạn bởi khả năng và kinh nghiệm, còn "nghèo" bị giới hạn bởi tư duy.

Không có tiền, bạn có thể kiếm lại bất cứ lúc nào, nhưng nếu nghèo về tư duy, bạn không bao giờ có thể thay đổi vận mệnh của bản thân.

Quan trọng hơn việc giải quyết nghèo đói về vật chất là giải quyết nghèo đói về mặt tư duy.

Học cách thoát ra khỏi những giới hạn của một thời điểm và một địa điểm, cũng đừng quá chú trọng vào những lợi ích và mất mát nhỏ nhặt trong thời điểm đó.

Chỉ bằng cách nhìn xa trong mọi việc, không ngừng mở rộng tầm nhìn và nâng cao kiến thức, bạn mới có thể chạm được tới bí quyết làm giàu.

04

Lợi người ắt lợi mình

Một câu chuyện như vậy được ghi lại trong cuốn "Talmud": Kuzma, một người Do Thái, điều hành một cửa hàng kinh doanh đồ cổ. Nhà cung cấp chính của ông là nông dân địa phương. Khi thiếu tiền, những người nông dân sẽ bán đồ cổ của họ cho Kuzma. Tất nhiên, có đồ cổ thật nhưng cũng có rất nhiều đồ giả. Nhưng mỗi khi có người đến bán đồ của mình, dù là hàng thật hay hàng giả, Kuzma đều sẽ bảo nhân viên đưa vào kho.

Một lần, người nhân viên bối rối hỏi: "Anh biết trong đó có hàng giả nhưng tại sao vẫn nhận hết?"

Kuzma mỉm cười nói: "Tôi chấp nhận để họ kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu sau này có đồ tốt, họ sẽ tìm tới tôi đầu tiên, như vậy sẽ rất dễ có được những cổ vật quý giá."

Có phúc cùng hưởng. Những người ích kỷ thường cô lập bản thân với người khác, chỉ khi biết cách làm lợi cho người khác trước, bạn sẽ có thể kiếm lại được nhiều lợi ích hơn.

Vào những năm 1920, ở Vân Nam, Trung Quốc, có một người buôn dược liệu tên là Hồ Dũng, anh mua dược liệu từ những người trồng và bán lại cho các hiệu thuốc. Thị trường lúc đó rất bất ổn. Nhưng dù thị trường có khó khăn tới đâu thì hầu hết các nhà buôn vẫn bán cho các hiệu thuốc lẻ với giá bình thường. Nhưng Hồ Dũng thì khác. Nếu khi thị trường bất ổn, anh sẽ chủ động hạ giá bán buôn dược liệu, muốn cửa hàng thuốc có lãi.

Người cùng ngành đều cười nhạo anh ngu ngốc, nhưng anh nói: "Để người khác kiếm, chỉ cần người khác có phần trong nồi, bát của chúng ta cũng sẽ không thiếu một thìa".

Vì luôn đặt lợi ích của các cửa hàng lên đầu nên nhiều cửa hàng đã tìm đến anh để hợp tác. Công việc kinh doanh của anh ngày càng phát đạt.

Kazuo Inamori từng nói: "Sống với lòng vị tha có thể nâng cao cảm giác thành đạt và hạnh phúc của con người. Sau cùng, phần thưởng sẽ quay về với chính bản thân".

Những người thực sự kiếm được nhiều tiền luôn tin vào câu nói "Tôi muốn chiến thắng nhưng tôi muốn những người xung quanh tôi cùng tôi chiến thắng".

Sống ở đời, thành công ngẫu nhiên phụ thuộc vào may mắn, thành công tất yếu phụ thuộc vào tầm nhìn và tư duy.

Làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn với người khác, làm nhiều hơn để giúp đỡ người khác, sau cùng, những gì bạn đáng được nhận sẽ tìm tới với bạn.

▽

Cuốn "Talmud" viết:

"Đằng sau tiền là việc, làm tốt việc thì tiền sẽ tự tìm tới; đằng sau việc là người, cứ làm người cho tốt, việc tự nhiên sẽ thành".

Sau cùng, điều quan trọng trong việc kiếm tiền không phải là khả năng hay chỉ số IQ, mà là cái tâm trong làm việc và làm người.

Làm người cho tốt, sau đó làm việc cho đúng, đây là logic cơ bản quan trọng nhất để đạt được sự giàu có.

Hiểu tâm lý kiếm tiền của người Do Thái, học cách nâng cao khả năng hành động, không ngừng trau dồi nhận thức và cải thiện tầm nhìn của bạn.

Hãy tin rằng khi bạn thực hiện đúng trình tự kiếm tiền, của cải sẽ không ngừng "tụ tập" quanh bạn.