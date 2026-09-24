Quán quân 'Gương mặt thân quen': Người rời showbiz, người đổi đời nhờ gameshow

Khởi My, Hoài Lâm, Jun Phạm và Bạch Công Khanh là những cái tên được chú ý khi giành ngôi quán quân Gương mặt thân quen. Chương trình từng là bước đệm giúp họ thêm nổi tiếng, tuy nhiên không phải ai cũng tiếp tục con đường ca hát.

Khởi My rời showbiz, tạm ngưng ca hát

Tham gia Gương mặt thân quen 2013 , Khởi My gây ấn tượng bởi khả năng hóa thân thành các ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Màn nhập vai Đặng Lệ Quân với ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi hay hóa thân thành Shakira với Give it up to me trong đêm chung kết giúp giọng ca sinh năm 1990 nhận được sự yêu thích từ đông đảo công chúng. Cô trở thành quán quân đầu tiên của chương trình.

Khởi My là quán quân “Gương mặt thân quen” mùa đầu tiên.

Bước ra khỏi cuộc thi, Khởi My sở hữu lượng fan hùng hậu. Những năm sau đó, cô liên tục chạy show, từng được báo chí nhắc đến với mức cát-sê khoảng 30-50 triệu đồng mỗi show, thậm chí cao hơn ở một số sự kiện lớn.

Năm 2017, Khởi My kết hôn với ca sĩ Kelvin Khánh - kém cô 4 tuổi. Sau khi cưới, cô tạm ngừng ca hát để tập trung vào công việc streamer (phát sóng trực tiếp). Thỉnh thoảng, cô xuất hiện tại các đêm nhạc phòng trà, sự kiện thân thiết của người quen.

Khởi My sống kín tiếng sau khi kết hôn.

Ở tuổi 36, nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Cô trung thành với phong cách thời trang nhí nhảnh và năng động quen thuộc. Đây cũng là lý do Khởi My được nhiều người nhận xét không hề thay đổi so với thời còn nổi tiếng.

Hoài Lâm “tụt dốc” vì biến cố đời tư

Trước khi tham gia Gương mặt thân quen 2014, Hoài Lâm được biết đến với danh xưng “con nuôi Hoài Linh”. Nhờ khả năng biến hoá, anh “lột xác” qua mỗi phần thi để chiến thắng tại Gương mặt thân quen trong sự ủng hộ của đồng nghiệp và khán giả.

Hoài Lâm nổi đình đám sau “Gương mặt thân quen”.

Hoài Lâm nổi tiếng chóng vánh chỉ sau một gameshow. Anh “một bước thành sao”, sở hữu lượng fan khổng lồ và đắt show cả trong lẫn ngoài nước, sự nghiệp lên như diều gặp gió ở tuổi 19.

Từ năm 2016, sự nghiệp của nam ca sĩ bắt đầu chững lại sau khi anh công khai tình cảm với Bảo Ngọc - cháu gái NSƯT Bảo Quốc. mối quan hệ này bị gia đình cấm cản. Chuyện riêng cũng khiến anh lơ là sự nghiệp, khiến mối quan hệ với bố nuôi Hoài Linh trở nên căng thẳng. Cuối năm 2018, Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố tạm ngừng ca hát trong 2 năm để về quê nghỉ ngơi và chữa bệnh. Trong thời gian này, anh kết hôn, làm đủ nghề để mưu sinh như lái xe công nghệ để lo cho vợ và hai con.

Sự nghiệp Hoài Lâm tụt dốc vì ồn ào đời tư.

Giữa năm 2020, Hoài Lâm bất ngờ “gây bão” thị trường âm nhạc với hai ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường là Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi . Bài hát mang về cho anh giải thưởng Cống hiến và chứng minh đẳng cấp giọng hát thiên bẩm của anh chưa từng mất đi.

Niềm vui âm nhạc chưa trọn vẹn thì tháng 6/2020, anh và Cindy Lư ly hôn sau 9 năm gắn bó. Sau cú sốc này, Hoài Lâm gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz thị phi, chọn cuộc sống bình lặng tại quê nhà Vĩnh Long. Anh thỉnh thoảng livestream hát giao lưu, đổi nghệ danh thành Young Luuli để thử sức với Underground.

Dù trải qua nhiều thăng trầm, mỗi khi xuất hiện trở lại tại các phòng trà hay sân khấu nhỏ, Hoài Lâm vẫn luôn được khán giả đón nhận.

Giữa tháng 9 vừa qua, nam ca sĩ bất ngờ công khai ảnh cưới với Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và hiện chủ yếu kinh doanh online. Ngọc Trinh kém Hoài Lâm 9 tuổi.

Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới tại quê nhà Vĩnh Long vào ngày 6/10. Thông tin này cũng xuất hiện trên thiệp cưới được đồng nghiệp chia sẻ.

Jun Phạm “đổi đời” nhờ gameshow

Năm 2017, Jun Phạm thành quán quân của Gương mặt thân que n. Thời điểm này, chiến thắng của cựu thành viên nhóm 365 gây nhiều tranh cãi. Trước đó, trong suốt 12 tập của chương trình, Jun Phạm chỉ có duy nhất một tuần giành chiến thắng với hình tượng Tiết Gia Yến. Những màn hóa thân còn lại của anh nhạt nhòa và không để lại nhiều ấn tượng.

Jun Phạm đăng quang “Gương mặt thân quen 2017”.

Bước ra khỏi cuộc thi, Jun Phạm vẫn tích cực đi hát nhưng không có bài hit tạo nên tên tuổi. Anh chuyển hướng qua đóng phim, tham gia chương trình truyền hình thực tế. Nhờ chương trình Running Man 2019 , Jun Phạm lại được chú ý. Khán giả yêu mến anh vì vẻ ngoài dễ thương, tính cách hiền lành, thân thiện.

Năm 2024 là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của Jun Phạm. Tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh chứng minh bản thân là nghệ sĩ trẻ đa tài, nhiệt huyết qua hàng loạt tiết mục thăng hoa cùng dàn “anh tài”. Bước ra khỏi show âm nhạc đình đám, giọng ca 8X nhận về lượng fan hùng hậu. Điều này giúp anh tiếp tục được mời vào mùa thứ 2 của chương trình.

Jun Phạm hút lượng fan lớn nhờ tham gia nhiều gameshow.

Jun Phạm đang là một trong những ứng cử viên được dự đoán nhiều nhất cho vị trí quán quân Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, khi liên tục giữ thứ hạng cao trong chương trình và cũng luôn duy trì được sự chú ý từ những ngày đầu phát sóng.

Bạch Công Khanh chật vật với nghề

Gia nhập showbiz năm 2009 nhưng anh ít được biết đến. Chỉ đến khi tham gia Gương mặt thân quen 2016, Bạch Công Khanh mới có điều kiện để thể hiện khả năng của bản thân. Phần nhập vai thành NSND Bạch Tuyết trong trích đoạn cải lương Kiều Nguyệt Nga tại đêm chung kết đã mang lại ngôi vị cao nhất cho anh.

Bạch Công Khanh được yêu mến nhờ chiến thắng “Gương mặt thân quen”.

Sau cuộc thi, Bạch Công Khanh có sự thay đổi về ngoại hình. Anh rũ bỏ hình ảnh thư sinh để hướng tới sự cá tính, chững chạc hơn trong phong cách. Ngoài ca hát, anh còn thử sức với vai trò MC, diễn viên. Năm 2019, anh đảm nhận vai Xuân - con trai của cậu Ba Khải Duy (Cao Minh Đạt) trong phim Tiếng sét trong mưa. Đây được xem là vai diễn đáng nhớ của giọng ca sinh năm 1990.

Bạch Công Khanh vẫn miệt mài làm nghề.

Những năm qua, Bạch Công Khanh vẫn miệt mài đi hát và tham gia đóng phim. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh được đánh giá chưa có nhiều ấn tượng, không có nhiều vai diễn hay bài hát thực sự bứt phá.