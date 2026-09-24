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Nam NSƯT và vợ 3 ngại ngùng khi Quang Thắng yêu cầu hôn kiểu Pháp trước đám đông

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Nam NSƯT và vợ 3 ngại ngùng khi Quang Thắng yêu cầu hôn kiểu Pháp trước đám đông

"Hôn kiểu Pháp, phải hôn kiểu Pháp", Quang Thắng đề nghị nam NSƯT và vợ 3 thể hiện tình cảm trước đám đông.

Trong đám cưới diễn ra ngày 23/9 của NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh, những lời chúc cùng màn giao lưu của các nghệ sĩ thu hút sự chú ý. Trên sân khấu, NSND, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội gửi lời chúc đến cặp đôi: "Chúc 2 em thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và ngọn lửa đam mê với nghề luôn bùng cháy, cháy bỏng. Và các em mãi mãi ở bên nhau và mãi mãi ở bên Nhà hát Kịch Hà Nội. Chúc mừng các em".

Trong khi đó, danh hài Quang Thắng lại mang đến không khí vui vẻ khi trực tiếp yêu cầu cô dâu, chú rể thể hiện tình cảm trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và khách mời.

"Vừa rồi chúng ta chứng kiến 2 bạn thơm nhau một cái nho nhỏ thôi. Bây giờ chúng tôi, ban tổ chức đề nghị hai bạn ôm nhau, hôn nhau thắm thiết". Trước yêu cầu của danh hài Quang Thắng cặp đôi NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh đã chiều theo đề nghị của đàn anh.

NSND Trung Hiếu chia sẻ.

Cặp đôi ngại ngùng trước yêu cầu của Quang Thắng.

Tuy nhiên, nam danh hài không hài lòng với màn thể hiện tình cảm của cặp đôi. Anh nói: "Hôn kiểu Pháp, phải hôn kiểu Pháp". Lời đề nghị bất ngờ của nam danh hài khiến cô dâu Thùy Anh và chú rể Ngọc Quỳnh có phần ngại ngùng, tạo nên khoảnh khắc vui vẻ, khó quên trong tiệc cưới.

NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh công khai mối quan hệ từ tháng 6/2024. Cặp đôi từng nhận được sự chú ý khi chuyện tình cảm được công khai, trước khi tổ chức đám cưới vào ngày 23/9. Trước khi đến với nhau, NSƯT Ngọc Quỳnh từng hai lần đổ vỡ, Thùy Anh cũng từng lận đận tình duyên.

Theo A Ly

Phụ Nữ Mới

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