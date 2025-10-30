Quan sát camera ở nhà thấy bố mẹ nói chuyện điện thoại với biểu hiện sợ hãi, người đàn ông Hà Nội nhanh chóng báo Công an

Công an xã Phúc Thọ tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo cho người dân (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Cụ thể, vào sáng 27/10, anh D. (sinh năm 1978; trú tại xã Phúc Thọ, Hà Nội; đang đi làm ở xã Hoài Đức) quan sát camera ở nhà thấy bố mẹ mình nói chuyện điện thoại với biểu hiện sợ hãi.

Sau đó, anh D. gọi về nhà thì bố mẹ chỉ nói có việc quan trọng. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, anh D. đã thông tin đến Công an xã Phúc Thọ để hỗ trợ, kiểm tra sự việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thiếu tá Doãn Hồng Quyên - cán bộ Công an xã đã nhanh chóng có mặt để xác minh sự việc.

Qua làm việc, bố mẹ anh D. cho biết có nhận được điện thoại của các đối tượng tự xưng là Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an, nói thông tin ông có liên quan đến vụ án mua bán chất cấm.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ nói chuyện, các đối tượng yêu cầu ông bà thống kê tiền tiết kiệm, vàng, sổ đỏ nhà đất, tiền gửi ngân hàng… để chứng minh thu nhập, nếu không sẽ có người về bắt.

Vì quá lo sợ, bố mẹ anh D. đã làm theo những lời đối tượng nói và đang thống kê tài sản để báo cho các đối tượng. Thiếu tá Doãn Hồng Quyên đã tuyên truyền cho ông bà về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng và đề nghị ông bà không được làm theo, qua đó đã kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo của các đối tượng.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền đến gia đình, người thân, bạn bè về thủ đoạn tội phạm trên, tránh mắc bẫy lừa đảo của đối tượng xấu, nhất là đối với trẻ em, học sinh và những người lớn tuổi.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý.