Quản trị nhân sự thời AI: Đe dọa bằng nỗi sợ không còn hiệu quả

Khảo sát của McKinsey cho thấy, có đến 85% giám đốc điều hành nhận định nỗi sợ là rào cản lớn nhất cản trở đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Ba nỗi sợ lớn nhất là sợ bị chỉ trích, sợ sự không chắc chắn và sợ tác động tiêu cực đến sự thăng tiến. Trong đó, nỗi sợ về những tác động tiêu cực đến sự thăng tiến là yếu tố lớn nhất. Khi một nhân viên tin rằng các quyết định của mình có thể dẫn đến những rủi ro nhất định cho cơ hội thăng tiến hay thu nhập thì ngay lập cơ chế phòng vệ sẽ được bật lên. Họ sẽ không muốn đầu tư toàn bộ hoặc đánh cược sự nghiệp của mình vào đổi mới, sáng tạo.

"Nỗi sợ không thúc đẩy hiệu suất mà hủy hoại nó", David Friend – CEO Wasabi Technologies – chia sẻ trên LinkedIn. "Tôi luôn tin rằng cách tốt nhất để giúp mọi người phát huy tối đa khả năng là thông qua sự tin tưởng, hỗ trợ và kỳ vọng rõ ràng. Việc cho rằng chỉ cần loại bỏ người làm chưa tốt là có thể khiến phần còn lại của đội ngũ phát triển mạnh là một tư duy vô cùng thiển cận. Nỗi sợ sẽ bóp nghẹt sự sáng tạo và hiệu suất."

Cùng quan điểm, giáo sư Harvard – Amy Edmondson cho rằng, một mô hình quản trị lý tưởng là một "tổ chức không sợ hãi" (Fearless Organization), nơi nhân viên dám nói điều họ nghĩ, dám thử cái mới mà không lo bị trừng phạt. Theo McKinsey, 89% nhân viên tin rằng sự an toàn tâm lý tại nơi làm việc là điều tối quan trọng. Việc cung cấp cho nhân viên sự an toàn về mặt tâm lý, cùng với sự khuyến khích và phần thưởng rõ ràng, có thể giúp họ tìm thấy lòng can đảm để mạo hiểm theo đuổi tham vọng sáng tạo.

Vậy làm sao để lãnh đạo hiểu rõ đội ngũ, hỗ trợ nhân viên đúng lúc và đúng cách? Câu trả lời nằm ở sự thấu hiểu con người, và ngày nay, công nghệ – đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) – đang giúp các nhà lãnh đạo làm điều đó tốt hơn bao giờ hết.

Nhờ dữ liệu lớn và AI, nhà quản lý có thể cá thể hóa thông tin nhân sự, dự đoán hành vi và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp, từ đó nâng cao mức độ hài lòng và hiệu suất làm việc của từng cá nhân. Tâm lý được thấu hiểu, tiềm năng được phát huy là nền tảng để nuôi dưỡng văn hóa đổi mới bền vững.

Thay vì củng cố quyền lực qua kiểm soát, nhà lãnh đạo hiện đại cần khả năng quản trị bằng công nghệ, ra quyết định dựa trên dữ liệu và kiến tạo môi trường làm việc hiện đại, tạo động lực và thúc đẩy sự đổi mới.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh định hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo – SeMBA in AI của Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT) – được thiết kế dành riêng cho những nhà lãnh đạo theo đuổi mô hình quản trị này.

Học viên SeMBA in AI học thực tế tại Đà Nẵng

Học viên SeMBA in AI không chỉ được trang bị kiến thức quản trị hiện đại mà còn được tiếp cận các công cụ AI và phân tích dữ liệu vào hoạt động mô phỏng kinh doanh, xử lý tình huống thực tế, xây dựng chiến lược quản trị. Từ đó, phát triển năng lực quản trị bằng khoa học và công nghệ, thay vì kinh nghiệm hay trực giác.

Học viên được tìm hiểu cách khai thác dữ liệu nhân sự, công cụ phân tích hành vi, dự báo rủi ro và xây dựng lộ trình phát triển cá nhân hóa cho từng thành viên trong tổ chức. Đồng thời, thực hành với phương pháp mô phỏng kinh doanh tích hợp AI, phân tích tình huống quản trị thực tế để rút ra bài học ứng dụng.

Với định hướng tập trung vào quản trị bằng công nghệ, SeMBA in AI không chỉ giúp học viên làm chủ công cụ mới, mà còn chuyển hóa tư duy lãnh đạo – từ chỉ huy sang đồng hành, từ quản lý sang dẫn dắt.

SeMBA in AI được triển khai bởi FSB, một trong số ít đơn vị đào tạo chương trình MBA được xếp hạng trong top những trường đào tạo kinh doanh xuất sắc nhất Việt Nam và đạt kiểm định ACBSP từ Hội đồng Kiểm định các Trường và Chương trình Đào tạo về Kinh doanh.

