Quảng Ngãi: Bắt người phụ nữ dùng chiêu ''đáo hạn ngân hàng'' lừa 3 tỷ đồng

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (PC02) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Phạm Thị Lệ (45 tuổi, trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra, từ tháng 2/2023 đến tháng 7/2023, Phạm Thị Lệ đã dùng thủ đoạn gian dối, vay tiền của 5 người để làm đáo hạn ngân hàng. Sau đó, Lệ đã chiếm đoạt tổng số tiền 3 tỷ đồng của 5 bị hại.

Hiện vụ án đang được phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, mở rộng. Công an thông báo, ai là bị hại thì liên hệ Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi, gặp Điều tra viên Lê Trung Cấp, SĐT 0974.356.123 để được giải quyết.