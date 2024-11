Chuyển nhầm 67 triệu tiền chữa bệnh cho mẹ vào tài khoản lạ, người đàn ông ở Thái Bình được công an hỗ trợ thu hồi toàn bộ số tiền

Ảnh minh họa.

Ngày 25/10/2024, Công an xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình nhận được tin phản ánh của anh T.Đ.T (sinh năm 1999) trú tại thôn Đồng Bằng xã An Lễ với nội dung: Do có sự nhầm lẫn, sơ suất trong quá trình chuyển khoản tiền cho bác sĩ để điều trị bệnh cho mẹ, anh Tuấn đã chuyển nhầm gần 67 triệu đồng cho một số tài khoản khác không rõ danh tính. Đây là số tiền lớn, có ý nghĩa quan trọng, cần thiết với gia đình anh T vào lúc này.

Sau khi nhận được phản ánh, Công an xã An Lễ đã tiến hành triển khai lực lượng, nhanh chóng phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh để trả lại tài sản cho công dân.

Đến ngày 30/10/2024, Công an xã An Lễ đã xác minh được người nhận tiền do chuyển nhầm là chị V.T.L (sinh năm 1988) trú tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Công an xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp Công an xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai hoàn thiện thủ tục, cùng chị L trao trả số tiền trên cho anh T tại trụ sở Công an xã An Lễ.

Sau khi nhận lại tài sản, anh T cùng gia đình đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ tận tình của chị L cũng như các đồng chí cán bộ Công an xã.

Trước đó, nhiều trường hợp người dân sơ ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản lạ đã được cơ quan công an hỗ trợ thu hồi thành công số tiền.

Như trường hợp của chị Lê Thị Lan (trú xã Ea Khal, H.Ea H'leo, Đắk Lắk) chuyển nhầm 320 triệu đồng đến tài khoản của người tên Nguyễn Văn Lục (trú xã Đồng Thanh, H.Kim Động, Hưng Yên) qua ứng dụng ngân hàng. Chị Lan đã gửi đơn trình báo, được Công an H.Ea H'leo tiếp nhận, phối hợp với ngân hàng xác minh thông tin. Tiếp đó, Công an H.Ea H'leo cử cán bộ đến Hưng Yên, gặp trực tiếp anh Lục để trao đổi về nội dung chị Lan chuyển tiền nhầm. Biết được thông tin, anh Lục đồng ý rút toàn bộ số tiền nói trên bàn giao lại cho Công an H.Ea H'leo để trao trả cho chị Lan.

Việc trình báo ngân hàng hoặc báo cho cơ quan công an về việc nhận nhầm hoặc chuyển nhầm tiền là việc làm rất đúng đắn và cần thiết, không chỉ tăng cơ hội thu hồi được tiền mà còn giúp người dân tránh khỏi bẫy lừa đảo của các đối tượng và những tình huống rắc rối trong quá trình chuyển trả lại tiền.

Hiện nay, những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi, đặc biệt là lừa đảo qua mạng. Chính vì vậy, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm người nhận cần lưu ý không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng. Ngoài ra, tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu truy cập, tài khoản mật khẩu giao dịch một lần OTP cho bất cứ ai kể cả là người tự xưng là nhân viên ngân hàng ở dưới bất cứ hình thức nào, cảnh giác với các yêu cầu truy cập đường link website đăng nhập cung cấp thông tin tài khoản thông tin cá nhân.