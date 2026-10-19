Quảng Ngãi: Đóng cầu Trà Khúc 1 cũ, người dân đi lại thế nào?

Một góc cầu Trà Khúc 1 cũ đóng lại dừng lưu thông. Ảnh: CĐ.

Ngày 18/10, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (BQL DAĐT Quảng Ngãi) cho biết, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ đóng từ 14h cùng ngày để phục vụ thi công công trình mới.

Sau khi đóng cầu, đơn vị thi công sẽ triển khai xây dựng mố M2, tiếp tục làm đường công vụ phục vụ khoan cọc nhồi trụ T7, đồng thời đào đường để thi công hầm chui trên đường Tôn Đức Thắng.

Để bảo đảm việc đi lại của người dân, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền hai phường Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Sở Xây dựng xây dựng phương án tổ chức, điều tiết giao thông trong thời gian thi công.

Ông Trần Hoàng Vĩnh cho biết, thời gian đầu, người dân có thể chưa quen với việc thay đổi lộ trình. Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp hướng dẫn, phân luồng và điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt.

Lực lượng chức năng dăng dây đặt biển dừng lưu thông qua cầu Trà Khúc 1 cũ. Ảnh: NT.

Theo phương án tổ chức giao thông, các phương tiện di chuyển từ vòng xoay Sơn Tịnh ở bờ bắc sông Trà Khúc, phường Trương Quang Trọng, đến vòng xoay phía bờ nam, phường Nghĩa Lộ, và ngược lại có thể lựa chọn một trong hai tuyến qua cầu Thạch Bích hoặc cầu Trà Khúc 2.

Phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 1 cũ trước khi đóng cầu. Ảnh: CĐ.

Đối với tuyến qua cầu Thạch Bích, từ đường Nguyễn Văn Linh, phương tiện rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (quốc lộ 24B), sau đó rẽ trái vào đường dẫn cầu Thạch Bích. Sau khi qua cầu, người dân đi thẳng đến đường Chu Văn An, rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng rồi rẽ phải vào đường Quang Trung để tiếp tục hành trình. Chiều ngược lại thực hiện theo lộ trình tương ứng.

Đối với tuyến qua cầu Trà Khúc 2, từ đường Nguyễn Văn Linh, phương tiện rẽ trái vào đường Võ Nguyên Giáp, sau đó rẽ phải vào đường tránh quốc lộ 1 để qua cầu. Khi đến bờ nam, phương tiện rẽ phải vào đường Bà Triệu, tiếp tục rẽ trái vào đường Quang Trung.

BQL DAĐT Quảng Ngãi khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp, chú ý hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại.

Trước thời điểm cầu Trà Khúc 1 cũ dừng lưu thông, nhiều người dân đã tìm đến hai đầu cầu để chụp ảnh, quay phim lưu niệm với công trình gắn bó với đô thị Quảng Ngãi suốt nhiều thập kỷ.

Bà Trần Thị Sân, ở phường Cẩm Thành cho biết, khi nghe tin cây cầu sẽ đóng cửa từ 14h ngày 18/10, bà tranh thủ đến ghi lại những hình ảnh cuối cùng làm kỷ niệm.

“Tôi muốn ghi lại hình ảnh cây cầu để sau này còn có dịp nhìn lại, nhớ về cầu Trà Khúc 1. Việc đóng cầu sẽ khiến người dân đi lại có phần bất tiện, nhưng chúng tôi rất ủng hộ việc xây dựng cầu mới, góp phần làm đẹp thêm diện mạo Quảng Ngãi”, bà Sân chia sẻ.

Trước đó, ngày 8/10, báo Đại đoàn kết đưa tin: “Quảng Ngãi: Khởi công cầu Trà Khúc 1 hơn 2.199 tỷ đồng, mang hình tượng “bờ xe nước” phản ánh về việc, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 với tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng.