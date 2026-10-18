UBND cấp tỉnh quy định thủ tục thu hồi, cấp lại sổ đỏ

Bà Mai Anh (Nghệ An) hỏi, trình tự, thủ tục thu hồi, hủy Giấy chứng nhận đã cấp và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp tại Mục 1 Chương XV.C Phần V Phụ lục I Nghị định 151/2025/NĐ-CP đã bị hết hiệu lực bởi tiết e1 điểm e khoản 3 Điều 16 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP thì giờ thực hiện theo trình tự nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đã giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai chậm nhất đến ngày 1/7/2026, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Căn cứ quy định nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND ngày 4/8/2026 quy định về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực từ ngày 15/8/2026).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên, trường hợp còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND thì liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn, giải đáp.