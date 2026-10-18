Bắt tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng, doanh nghiệp Việt chốt đơn trăm triệu đô dựng dây chuyền tự động hóa sản xuất cho VinFast, nay nhắm tới thị trường Ấn Độ, Indonesia

Trước năm 2018, Công ty CP Công nghiệp Weldcom chủ yếu cung cấp thiết bị và dịch vụ gia công kim loại, với công nghệ hàn là thế mạnh.

Khi ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển, VinFast ban đầu thuê các tổng thầu quốc tế triển khai dây chuyền sản xuất. Sau đó, khi hãng mở cơ hội nội địa hóa, Weldcom là một trong những doanh nghiệp Việt tham gia vào lĩnh vực đòi hỏi năng lực tích hợp và triển khai kỹ thuật phức tạp này.

Theo bà Hồ Thị Nga, Phó Tổng giám đốc Weldcom, doanh nghiệp đồng hành cùng VinFast từ năm 2018 và là nhà thầu Việt Nam đầu tiên thiết kế, triển khai, lắp đặt dây chuyền sản xuất xe máy điện.

Từ dự án ban đầu, Weldcom từng bước mở rộng năng lực, chuyển từ một nhà tích hợp tự động hóa đơn lẻ sang tổng thầu tích hợp dây chuyền sản xuất đồng bộ.

Một dấu mốc quan trọng là dự án tại Hải Phòng, khi doanh nghiệp dựng lại dây chuyền sản xuất thân vỏ ô tô từ hiện trạng dây chuyền FFT. Hệ thống có mức độ tự động hóa gần như hoàn toàn với hơn 200 robot.

Khác với việc chỉ cung cấp máy móc hoặc gia công từng chi tiết riêng lẻ, tổng thầu tích hợp phải kết nối nhiều thiết bị và công nghệ thành một hệ thống vận hành đồng bộ, từ thiết kế, triển khai, quản lý dự án đến khi dây chuyền có thể tạo ra sản phẩm.

Nhìn lại quá trình này, bà Nga cho biết Weldcom đã đi từ một nhà tích hợp tự động hóa đơn lẻ trở thành tổng thầu có khả năng triển khai dây chuyền đồng bộ, từ khâu thiết kế, triển khai, quản lý dự án đến khi đưa sản phẩm ra khỏi dây chuyền.

Sau dự án tại Hải Phòng, Weldcom tiếp tục đảm nhận vai trò tổng thầu dây chuyền sản xuất thân vỏ ô tô tại Hà Tĩnh, đồng thời tham gia các dự án của VinFast tại Ấn Độ và Indonesia, phục vụ các dòng xe VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9.

Sự thay đổi về năng lực triển khai đi cùng quy mô hợp tác ngày càng lớn. Từ năm 2018 đến hết năm 2025, tổng giá trị hợp đồng đã ký giữa Weldcom và VinFast đạt hơn 200 triệu USD.

Quy mô công ty tăng trưởng khoảng 300%. Doanh thu toàn doanh nghiệp dao động trong khoảng 3.000–4.000 tỷ đồng, trong đó các dự án với VinFast đóng góp khoảng 50–60%.

Năm 2025, có thời điểm Weldcom triển khai đồng thời 11 dây chuyền sản xuất thân vỏ ô tô, với nhịp làm việc 24/7 nhằm đáp ứng tiến độ dự án.

Việc triển khai nhiều dây chuyền cùng lúc đòi hỏi doanh nghiệp phải điều phối nhân lực, thiết bị và các nhà thầu phụ, đồng thời đáp ứng yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, chất lượng và thời gian.

“Hợp tác với VinFast thì điểm nào cũng khó. Nhưng dưới góc độ tích cực, làm được việc khó mới phát triển bền vững và đi xa được”, bà Nga chia sẻ.

Ảnh: Công ty CP Công nghiệp Weldcom

Những yêu cầu cao từ đối tác cũng đặt ra đòi hỏi Weldcom tiếp tục đầu tư vào nhân lực, tài chính và hệ thống vận hành để có thể đảm nhận các dự án ngày càng phức tạp.

Theo VinFast ra nước ngoài, Weldcom hướng tới các hãng ô tô lớn

Kinh nghiệm triển khai các dự án của VinFast tại nước ngoài mở ra cơ hội để Weldcom mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Bà Nga cho biết Weldcom đã triển khai dự án xưởng hàn thân vỏ ô tô (body shop) tại Ấn Độ. Giai đoạn 1 được triển khai tốt, giai đoạn 2 hoàn thành vượt tiến độ. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục nhận các dự án quy mô lớn hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn tại Indonesia.

Theo bà Nga, việc đáp ứng yêu cầu của các dự án có độ phức tạp cao giúp Weldcom tích lũy thêm kinh nghiệm triển khai và nâng cao năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp hiện tiếp cận các tập đoàn sản xuất ô tô lớn tại Ấn Độ như Mahindra và Tata, hướng tới mở rộng tệp khách hàng ngoài hệ sinh thái VinFast.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, Weldcom tập trung đầu tư vào nhân lực, nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời phát triển nhà xưởng nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tối ưu chi phí dây chuyền sản xuất. Doanh nghiệp cũng có năng lực trong lĩnh vực gia công tấm mỏng và cơ khí chính xác, bên cạnh mảng tổng thầu dây chuyền sản xuất ô tô.

Bà Nga cho rằng đây là giai đoạn vàng của nền kinh tế và công nghiệp Việt Nam. Để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư, có khát vọng và tinh thần cầu thị, đồng thời tăng cường hợp tác để hình thành hệ sinh thái công nghiệp đủ mạnh, tương tự cách Hàn Quốc phát triển cùng các tập đoàn lớn.