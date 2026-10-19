Quảng Ninh khác Cao Bằng, không nên yêu cầu tất cả phải tăng trưởng hai con số

Quản trị theo hướng nhanh nhạy, khẩn trương, trọng tâm, trọng điểm

Sáng 18/10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, thời gian qua, các quyết sách được triển khai rất nhanh, quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất cao theo đúng tinh thần "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Quochoi.vn

Phó Thủ tướng dẫn chứng, ngay trong quý I, giá xăng dầu biến động phức tạp, nếu không xử lý kịp thời, rất nhiều lĩnh vực sẽ gặp khó khăn. Nhưng Bộ Chính trị đã kịp thời có chủ trương, Quốc hội, Chính phủ ban hành các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí để bình ổn giá xăng dầu, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.

Chính phủ đã thay đổi phương thức quản trị theo hướng nhanh nhạy, khẩn trương, trọng tâm, trọng điểm, lấy kết quả và sản phẩm công việc làm căn cứ đánh giá, giao nhiệm vụ cụ thể cho cả hệ thống hành chính Nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, 9 tháng đạt 9,01%. Với các nghị quyết đặc thù của Quốc hội, đến nay trên 3.000 dự án đã được tháo gỡ, gần 900 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2 triệu tỷ đồng đã được đưa vào phục vụ nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng, đột phá về thể chế và cải cách thủ tục hành chính được coi là một “cuộc cách mạng”. Chính phủ đã cắt giảm 53% chi phí tuân thủ và 53% thời gian thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng nêu nhiều thách thức lớn đã được chỉ ra như tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; áp lực lạm phát cao; thị trường tài chính - tiền tệ, bất động sản và thị trường lao động còn nhiều khó khăn. Đáng lưu ý, có tình trạng một số nơi phát sinh tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ, công chức…

Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng vẫn khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thông qua loạt giải pháp đồng bộ, như kích hoạt mạnh mẽ các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khơi thông các động lực tăng trưởng mới. Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án công trình trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công…

Quảng Ninh "hứa" tăng trưởng 15%

Thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường chia sẻ quý I, Quảng Ninh đạt tăng trưởng 11%, quý III đạt 15%; và “xin hứa” quý IV “vẫn quyết tâm tăng trưởng 15%”.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường. Ảnh: Minh Châu.

Ông Quản Minh Cường nhấn mạnh, việc đặt mục tiêu phấn đấu cả nước tăng trưởng 10% là đúng, nhưng không nên yêu cầu tất cả các tỉnh đều phải tăng 10%.

Nêu thực tế khi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Quản Minh Cường cho hay nếu yêu cầu tỉnh này đạt tăng trưởng 10% thì rất khó, bởi địa hình núi chia cắt, mưa lũ là nhà dân sụt lở, làm đủ ăn đã khó. Với Cao Bằng, theo ông Cường, nhiệm vụ chính là giữ rừng, giữ nước, giữ văn hóa, lịch sử cội nguồn, giữ biên giới.

Còn với Quảng Ninh, ông Quản Minh Cường khẳng định: “Quảng Ninh chúng tôi dứt khoát không thể tăng trưởng dưới 10%, dưới 10% thì cách chức cả bí thư, chủ tịch, nhưng Cao Bằng thì không làm được, rất khó”, ông nói, đồng thời, góp ý phải phân theo điều kiện thực tế, địa lý và nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo phát triển bền vững.

Hà Nội phải tăng trưởng 16,55%, "rất khó khăn"

Trong khi đó, gợi mở thảo luận tại tổ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, kinh tế thành phố tăng trưởng tích cực, cải thiện qua từng quý. Tính chung 9 tháng, kinh tế Thủ đô tăng trưởng 8,85%. Nhưng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, quý 4 Hà Nội phải đạt 16,55%.

"Đấy là một con số có thể nói là rất khó khăn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu. Ông đồng thời bày tỏ mong muốn các đại biểu từ thực tiễn, kinh nghiệm công tác, phân tích những thuận lợi, những vấn đề thành phố cần tập trung giải quyết để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Minh Châu.

Thông tin thêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, về đầu tư công, đến giữa tháng 10, Hà Nội đã giải ngân hết 126.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% phần vốn Thủ tướng giao. Thành phố đang tập trung giải ngân hơn 50.000 tỷ đồng vốn bổ sung của địa phương.

Ông Trần Đức Thắng cũng lưu ý chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội tăng cao hơn bình quân cả nước. CPI bình quân 9 tháng của thành phố tăng 4,91%, trong khi cả nước tăng 4,52%, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Đề cập đến mục tiêu tăng trưởng của cả nước năm 2027 trên 10% và TP Hà Nội mức 11,1%, thuộc nhóm cao nhất cả nước, Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu làm rõ giải pháp và tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng cao, đồng thời giữ CPI khoảng 4,5% để bảo đảm chất lượng tăng trưởng…