Thường trực Ban Bí thư: Giá điện nên giảm, chỉ tăng khi phát sinh chi phí

Thông tin trên được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đưa ra khi phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 18/10 về tình hình kinh tế - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Quan tâm đến vấn đề áp lực lạm phát, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, dù đẩy mạnh tăng trưởng đến đâu, nhất định phải kiểm soát được lạm phát dưới mức 4,5%.

“ Dù tăng trưởng đạt bao nhiêu đi nữa, nếu lạm phát gia tăng thì sẽ không còn nhiều ý nghĩa, bởi giá cả leo thang sẽ gây khó khăn cho đời sống người dân ”, Thường trực Ban Bí thư đề nghị phải rà soát và kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, nước.

Đề cập đến giá xăng dầu, Thường trực Ban Bí thư cho rằng nếu công tác quản lý, điều hành được thực hiện tốt, doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh giảm giá. Theo ông, thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không thực hiện thì Nhà nước phải có biện pháp điều hành phù hợp.

“ Sắp tới đây sẽ làm đến giá điện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đang yêu cầu Chính phủ nghiên cứu, rà soát để điều chỉnh giá điện. Tốt nhất là điều chỉnh xuống chứ không được điều chỉnh lên, trừ khi phát sinh chi phí tăng. Chính phủ đang nỗ lực để điều tiết, quản lý điện để giảm giá ”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Đối với áp lực về lãi suất, Trung ương và Chính phủ đang chỉ đạo nỗ lực giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn, mặc dù đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng hàng đầu của kinh tế tư nhân trong giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập và thu hút nguồn lực đầu tư, Thường trực Ban Bí thư đề nghị khẩn trương có chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai và nguồn vốn cho các doanh nghiệp, tránh tình trạng “nói rất hay nhưng làm không được”.

Về lĩnh vực giáo dục, ông cho biết trước đây ngành Giáo dục báo cáo Bộ Chính trị về tình trạng thiếu khoảng 100.000 giáo viên. Tuy nhiên, qua quá trình sắp xếp trường lớp, vấn đề thiếu giáo viên đã có chuyển biến đáng kể.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, chủ trương sắp xếp được thực hiện theo hướng mỗi xã, phường có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở; những địa phương có điều kiện có thể đề xuất bố trí thêm trường trung học phổ thông.

Sau đợt sắp xếp vừa qua, ngành Giáo dục cơ cấu khoảng 25.000 cán bộ quản lý trở lại làm giáo viên, đồng thời có thêm khoảng 10.000 nhân sự làm công tác phục vụ.

Liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, Thường trực Ban Bí thư cho biết, qua tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng, ông đã tiếp nhận những phản ánh của người dân và thẳng thắn nhìn nhận lĩnh vực này đang có vấn đề: “ Tôi trả lời thẳng: Có vấn đề. Bây giờ Bộ Chính trị đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xem xét, làm rõ và xử lý ”.

Về công tác khám sàng lọc ban đầu và khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho Nhân dân, ông Trần Cẩm Tú thẳng thắn chỉ ra còn tình trạng nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt, nhấn mạnh đây là công tác rất cần thiết bởi nhiều người dân từ khi sinh ra đến khi qua đời chưa từng được vào viện khám bệnh, đến khi khám sàng lọc mới phát hiện khoảng 30% mắc các bệnh nền.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thường trực Ban Bí thư đặt ra là hoàn thành Đề án vị trí việc làm, giao biên chế, cùng chính sách tiền lương và phụ cấp trong quý IV/2026: “ Lần này kiên quyết làm, không thể khác được nữa. Bảo đảm đến đầu năm 2027 có được hệ thống biên chế, chế độ tiền lương và phụ cấp rành mạch ”.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý Quốc hội cần đặc biệt quan tâm đến tự chủ chiến lược ngay trong công tác lập pháp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “cài cắm” chính sách hay tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng tác động vào chính sách, pháp luật.

Quảng Ninh tăng trưởng dưới 10% thì cách chức bí thư, chủ tịch

Nêu ý kiến thảo luận, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho rằng mục tiêu phấn đấu cả nước tăng trưởng 10% là đúng, nhưng không nên yêu cầu tất cả các tỉnh đều phải tăng 10%.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường.

Từ thực tế khi còn giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Quản Minh Cường nhìn nhận nếu yêu cầu tỉnh này đạt tăng trưởng 10% thì rất khó, bởi địa hình núi chia cắt, mưa lũ là nhà dân sụt lở, làm đủ ăn đã khó.

Với tỉnh Cao Bằng, theo ông, nhiệm vụ chính là giữ rừng, giữ nước, giữ văn hóa, lịch sử cội nguồn, giữ biên giới.

“ Quảng Ninh chúng tôi dứt khoát không thể tăng trưởng dưới 10%, dưới 10% thì cách chức cả bí thư, chủ tịch, nhưng Cao Bằng thì không làm được, rất khó ”, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường góp ý phải phân theo điều kiện thực tế, địa lý và nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo phát triển bền vững.

Ông cho biết trong 9 tháng đầu năm, địa phương đã tháo gỡ được một điểm nghẽn “tưởng chừng không tháo gỡ được”, đó là nguyên liệu xây dựng: “ Không ai tin một thành phố lớn như Quảng Ninh lại thiếu cát, thiếu sỏi, thiếu đá, trong khi địa phương có hàng nghìn triệu tấn cát, sỏi, đá. Bây giờ, chúng tôi đã bắt đầu bán cho khắp miền Bắc rồi ”.

Chia sẻ về lý do thiếu nguyên vật liệu xây dựng, ông cho biết do vướng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (cũ): “ Tôi nói thẳng ở đây có lợi ích nhóm ”.

Nhắc lại văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (cũ), ông đặt vấn đề: Tại sao lại có nghị quyết của Ban Thường vụ về việc tạm dừng khai thác khoáng sản mà không có lý do, trong khi luật không cấm?

Ông Quản Minh Cường cho biết khi ông làm Bí thư Quảng Ninh có hỏi căn cứ nào để tạm dừng, nhưng không ai nói được. Ông kiểm tra văn bản thì chỉ có Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cho biết đúng là trước đây có tình trạng than “tặc”, người ta lợi dụng khai thác khoáng sản để ăn trộm than. Nhưng, bây giờ công nghệ hiện đại nên đã ngăn chặn được than “tặc”. Các nhà máy điện trong nước quản lý đầu vào, đầu ra rất chặt, không thể đốt than lậu được.

“ Đến nay khẳng định 100% không còn khai thác than thủ phỉ, trái phép ”, ông Quản Minh Cường nói và nhấn mạnh bây giờ phải mở cửa.

Với các biện pháp đã triển khai, Bí thư Quản Minh Cường nhận định giá nguyên vật liệu giảm 50%, không còn chuyện giá đất, đá, sỏi bằng giá xi măng.