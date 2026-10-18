Cung cấp pallet, xe đẩy, lồng thép... cho công ty của Vingroup, một doanh nghiệp Việt báo doanh thu tăng gần gấp đôi, dự kiến xây thêm 2 nhà máy ngay năm sau

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị CNC Hà Nội là doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm phục vụ kho bãi và vận chuyển trong nhà máy, gồm pallet, kiện đóng hàng, xe đẩy, lồng thép và kệ kho. Với VinFast, các sản phẩm này được sử dụng để lưu trữ, đóng gói và luân chuyển linh kiện trong quá trình sản xuất.

Theo ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch HĐQT CNC Hà Nội, doanh nghiệp đã cung cấp sản phẩm cho nhà máy VinFast từ năm 2017 thông qua các nhà cung cấp của hãng. Đến năm 2025, công ty trở thành nhà cung cấp trực tiếp.

Trước khi có đơn hàng trực tiếp từ VinFast, CNC Hà Nội đã có hơn một thập kỷ phát triển hoạt động sản xuất. Từ năm 2012, doanh nghiệp tập trung vào các sản phẩm kiện đóng hàng, pallet và lồng thép xuất khẩu.

Theo công ty, mạng lưới khách hàng hiện có hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam, cùng hoạt động xuất khẩu sang hơn 10 quốc gia như Australia, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và New Zealand.

Tại thị trường trong nước, CNC Hà Nội cho biết từng cung cấp sản phẩm cho các doanh nghiệp như Toyota, Honda, Hyundai, Panasonic, Canon, Sumitomo và Suntory.

Sau khi chính thức trở thành nhà cung cấp trực tiếp của VinFast, CNC Hà Nội ghi nhận sự thay đổi đáng kể về quy mô kinh doanh.

Lãnh đạo CNC Hà Nội cho biết, bước tiến lớn nhất đối với việc phục vụ VinFast của CNC Hà Nội là Doanh Thu tăng gấp 2 lần từ hơn 110 tỷ năm 2025 hiện đã đạt trên 225 tỷ 9 tháng đầu năm 2026, số lượng CBCNV cũng tăng lên gần 2 lần .

Một động lực đáng chú ý là sự mở rộng sản xuất của VinFast đang tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, từ sản xuất linh kiện đến cung cấp các sản phẩm phục vụ vận hành nhà máy.

Với CNC Hà Nội, cơ hội này được thể hiện qua các đơn hàng pallet, kiện đóng hàng và thiết bị phục vụ lưu trữ, vận chuyển linh kiện.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, CNC Hà Nội cho biết đã sản xuất gần 100.000 kiện hàng. Sản lượng tăng cũng thúc đẩy doanh nghiệp mở thêm một nhà máy chuyên sản xuất pallet đóng hàng linh kiện dập, trong khi nhà máy số 1 tiếp tục đảm nhiệm các dòng sản phẩm khác.

Song song với việc mở rộng sản xuất, CNC Hà Nội đang đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hướng tới tối ưu chi phí đóng gói và giảm giá thành. Doanh nghiệp cũng triển khai các công nghệ như hàn robot, cắt laser CNC và chấn dập tự động nhằm nâng cao năng suất, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công.

Ông Minh cho biết một yếu tố giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất là việc được thông báo trước về sản lượng, đơn đặt hàng và những thay đổi dự kiến từ khách hàng. Nhờ đó, công ty có thể lên kế hoạch sử dụng nhân lực, nguyên vật liệu và máy móc, hạn chế tình trạng sản xuất thiếu chủ động.

Ảnh: Báo Chính phủ

“Đối với doanh nghiệp chúng tôi, việc có một đầu ra ổn định và sản lượng cao là sự hỗ trợ tốt nhất mà chúng tôi đã nhận được trong năm qua”, ông Minh chia sẻ.

Kỳ vọng theo VinFast mở rộng ra thị trường quốc tế

Với CNC Hà Nội, cơ hội tăng trưởng trong thời gian tới không chỉ nằm ở nhu cầu tại các nhà máy trong nước. Việc VinFast mở rộng hoạt động tại Indonesia và Ấn Độ cũng được doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo thêm đơn hàng cho các sản phẩm phục vụ kho bãi, đóng gói và vận chuyển linh kiện.

CNC Hà Nội hiện đã xuất khẩu sản phẩm sang nhiều thị trường, do đó doanh nghiệp mong muốn tiếp tục cung cấp hàng cho các cơ sở sản xuất của VinFast ở nước ngoài.

Tuy nhiên, đây vẫn là kỳ vọng về cơ hội kinh doanh trong tương lai, chưa đồng nghĩa công ty đã có đơn hàng tại tất cả các nhà máy quốc tế của hãng.

Ông cho rằng sự phát triển của VinFast đang tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, từ nhà cung cấp thiết bị phục vụ sản xuất đến doanh nghiệp sản xuất linh kiện.

Để tận dụng cơ hội, CNC Hà Nội tiếp tục tập trung vào các sản phẩm cốt lõi như kiện đóng hàng, xe đẩy trong nhà máy, lồng thép và các sản phẩm máy móc, dây chuyền công nghiệp hỗ trợ. Doanh nghiệp cũng mong muốn mở rộng hợp tác với các công ty khác trong Tập đoàn Vingroup.

CNC Hà Nội hiện có kế hoạch mở thêm nhà máy tại khu vực Hà Nội và Hưng Yên trong năm 2027 nếu nhu cầu từ khách hàng tăng đủ lớn.

Theo ông Minh, các doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi cung ứng cần chứng minh năng lực đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá thành và tiến độ giao hàng, đồng thời có nền tảng sản xuất đủ vững để theo kịp nhu cầu của đối tác.