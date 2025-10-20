Quảng Ngãi: Tin mới nhất vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng

Sáng 20/10, luật sư Nguyễn Văn Kỷ - Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn & Cộng sự (TP. Huế) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý từ anh P.D.L (45 tuổi, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi ).

Anh P.D.L là chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Công ty xổ số tỉnh Gia Lai) nhưng bị công ty này từ chối trả thưởng do vé số bị rách.

Theo luật sư Kỷ, sau khi đại diện của Công ty xổ số tỉnh Gia Lai cho rằng, tờ vé số của anh L. không đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định do bị rách rời một phần, anh này đã liên hệ công ty Luật để được tư vấn pháp lý, đòi lại quyền lợi cho mình.

Anh L. đã có đơn mời Công ty Luật Kỷ Nguyễn & Cộng sự tư vấn, soạn thảo các văn bản liên quan để khởi kiện đòi trả thưởng.

Nếu anh L. quyết định khởi kiện đòi trả thưởng, phía công ty Luật sẽ cử luật sư tham gia làm việc với Công ty xổ số tỉnh Gia Lai, nộp đơn khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân khu vực 7 Gia Lai và tòa các cấp có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh L.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách tạo lỗ thủng ở giữa .

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ cho biết, đơn vị đang chờ phản hồi chính thức bằng công văn cho anh L. và sẽ tiến hành các bước tiếp theo để đòi quyền lợi dưới sự hỗ trợ pháp lý của Công ty Luật Kỷ Nguyễn & Cộng sự.

Từ sau buổi làm việc gần nhất vào ngày 8/10 tại văn phòng đại diện Công ty xổ số tỉnh Gia Lai tại Quảng Ngãi đến nay, anh L. chưa nhận được công văn trả lời chính thức từ giám đốc, đại diện công ty.

“Nếu tuần sau không có công văn trả lời từ Công ty xổ số tỉnh Gia Lai thì anh L. sẽ tiến hành các bước khởi kiện ra tòa án để đòi quyền lợi dưới sự hỗ trợ pháp lý của chúng tôi”, luật sư Kỷ thông tin.

Được biết, Công ty Luật Kỷ Nguyễn & Cộng sự là đơn vị đã hỗ trợ pháp lý trong vụ bà N.T.N. (trú tại Đà Nẵng) thắng kiện Công ty Xổ số Huế đòi 2 tỷ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt nhưng tờ vé bị rách.

Trước đó, ngày 25/9, anh L. có mua một tờ vé số ký hiệu K39-25, với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai , tờ vé mở thưởng ngày 26/9. Trên đường đi làm về, anh L. đứng lại trú mưa và lấy thuốc lá trong túi quần ra hút.

Do tay ướt, anh đã làm rách tờ vé số. Phần bị rách nằm ở giữa tờ vé số tạo thành lỗ thủng.

Anh L. với tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách.

Ngày 26/9, tờ vé số của anh L. đã trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Ngày 2/10, anh mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (tại tỉnh Quảng Ngãi) để làm thủ tục nhận thưởng.

Ngày 8/10, đại diện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai mời anh L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc. Tại cuộc làm việc, đại diện Công ty Xổ số cho rằng, tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất.

Do đó, công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính. Sau đó, công ty đã lập biên bản hoàn trả tờ vé số cho anh L.

Không đồng ý với kết luận trên, anh L. đề nghị Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai thành lập hội đồng thẩm tra, giám định tờ vé số để trả thưởng theo quy định.

Ngày 19/10, ông Trương Văn Thiêng - Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra tính hợp lệ đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt của anh P.D.L., nhằm tìm ra phương án giải quyết tối ưu nhất.