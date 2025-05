Quảng Ninh: Bất ngờ nhận được 2,8 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng người lạ mở tại VietinBank, người đàn ông lập tức báo công an

Công an phường Ka Long (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ trả lại 2,8 tỷ đồng cho một người dân tỉnh Thái Bình do chuyển khoản nhầm đến tài khoản của công dân sinh sống trên địa bàn.

Cụ thể, vào ngày 29/5/2025, anh Nguyễn Anh Đại (Sinh năm 1985, trú tại khu 5, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đến Công an phường Ka Long để báo về việc tài khoản ngân hàng của anh nhận được số tiền 2,8 tỷ đồng từ một người không quen biết chuyển vào có số tài khoản "10087951xxx" mang tên "PHAM VAN HE" mở tại ngân hàng VietinBank.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an phường Ka Long đã khẩn trương tổ chức xác minh và phối hợp các đơn vị chức năng xác định được người đã chuyển số tiền 2,8 tỷ đồng cho anh Đại là Phạm Văn H (Kiến Xương, Thái Bình). Công an phường Ka Long đã liên lạc với anh Hệ để làm việc và xác định được bản thân anh H do sơ xuất đã chuyển nhầm tiền cho anh Đại. Đến sáng ngày 30/5/2025, tại trụ sở Công an phường Ka Long, anh Đại đã chủ động chuyển trả lại số tiền trên cho anh H.

Cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an phường Ka Long, thành phố Móng Cái, anh Phạm Văn H xúc động chia sẻ: "Đây là số tiền rất lớn đối với bản thân tôi, là số tiền đã tích luỹ rất lâu mới có được, số tiền này được dùng với mục đích mua nhà cho gia đình, bản thân tôi rất buồn, lo lắng khi chuyển nhầm tiền. Tôi rất vui và cảm ơn các cán bộ chiến sĩ Công an phường Ka Long đã nhiệt tình, trách nhiệm, nhanh chóng hỗ trợ giúp đỡ tôi được nhận lại số tiền trên".