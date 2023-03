Cảng hoành tráng không phù hợp tàu chợ?

Cảng quốc tế Ao Tiên được khởi công từ tháng 4/2022, là bến thủy nội địa cấp I chuyên dùng phục vụ vận tải du lịch tuyến Vân Đồn (huyện Vân Đồn đi các đảo) và các điểm tham quan trên Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long.

Đây là cảng tàu cao cấp được Công ty du lịch Mai Quyền đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại với quy mô gần 30ha, tích hợp nhiều tiện ích, không gian xanh. Cảng quốc tế Ao Tiên có tổng mức đầu tư hơn 610 tỷ đồng, đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3.

Tuy nhiên, theo người dân, việc ra các xã đảo thông qua cảng này ngay từ những ngày đầu đã lộ ra một số bất cập như người dân di chuyển ra cảng này khá xa. Hơn nữa, khi đi qua cảng quốc tế Ao Tiên, hành khách phải mất thêm 30.000 đồng qua cửa, trừ người dân 5 xã đảo của Cô Tô và Vân Đồn được tạm miễn 1 năm.

Cảng quốc tế Ao Tiên đi vào hoạt động nhưng không ít tàu gỗ cho rằng cầu cảng cao không phù hợp với tàu chợ

Cảng quốc tế Ao Tiên có cầu cảng cao, tàu chợ chở hàng vốn nhỏ nếu đỗ ở cầu cảng Ao Tiên bị lọt sâu so với mặt bến khiến cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa lên xuống khó khăn, nhất là cầu thang nhỏ hẹp không đảm bảo an toàn. Một chủ tàu cho hay cảng Ao Tiên nằm ở vùng biển hở, lộng gió nên khi thời tiết xấu việc neo đậu để đón trả khách gặp khó khăn, thậm chí mất an toàn nhất là tàu nhỏ.

Theo ghi nhận, sau khi đi vào hoạt động, cảng quốc tế Ao Tiên khá vắng khách, cầu cảng cao, các tàu cỡ lớn cập mạn không có độ chênh lệch độ cao giữa mặt cầu cảng và tàu nhưng các tàu nhỏ thì khá thấp so với mặt bến.

Trao đổi với báo chí, ông Tạ Đức Quyết, Giám đốc Công ty du lịch Mai Quyền, cho biết doanh nghiệp này đang khắc phục những bất cập về cầu cảng. Cầu cảng được thiết kế tàu nào cũng lên được, doanh nghiệp đã khảo sát để cho lắp thêm nhiều bậc cầu thang để nối vào bậc lên xuống ở cầu cảng giúp cho các phương tiện cập tàu thuận tiện cho khách lên xuống.

Theo ông Quyết, tại cảng Ao Tiên sẽ không có việc tàu khách, tàu du lịch đỗ lẫn với tàu hàng nên doanh nghiệp đang nghiên cứu xây thêm một cầu cảng riêng cho tàu gỗ, trong thời gian sớm nhất sẽ có cầu cảng cho tàu gỗ neo đậu.

2 cảng hoạt động song hành

Sau khi cảng quốc tế Ao Tiên đi vào hoạt động, có không ít người dân và chủ tàu đã phản ánh tới chính quyền huyện Vân Đồn cho rằng cảng Ao Tiên chỉ phù hợp với tàu du lịch hiện đại, không phù hợp với tàu chợ. Các chủ tàu gỗ phục vụ người dân các xã đảo lo ngại việc cảng Cái Rồng sẽ phải dừng hoạt động, các tàu gỗ vào hoạt động tại cảng này sau này sẽ phát sinh thêm chi phí. Vì vậy, nhiều chủ tàu chợ đề nghị tiếp tục được hoạt động tại cảng Cái Rồng.

Lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn cho biết tỉnh Quảng Ninh chưa có quyết định nào đề cập tới việc dừng hoạt động vận chuyển khách tại cảng Cái Rồng nên cảng vẫn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, cảng Cái Rồng sẽ có thay đổi về đơn vị quản lý vận hành.

Cảng Cái Rồng sẽ hoạt động song song cùng với cảng Ao Tiên

Cụ thể, cảng Cái Rồng và một số cảng bến khu vực Vân Đồn, Cô Tô trước đây được tỉnh Quảng Ninh tạm giao cho Công ty TNHH Vận tải Ka Long quản trị khai thác. Tuy nhiên, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo dừng việc tạm giao này từ ngày 1/4 nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định về quản lý sử dụng tài sản công.

Tỉnh Quảng Ninh giao cho UBND các huyện Vân Đồn, Cô Tô phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận quản lý, khai thác các cảng bến trên địa bàn (tiếp nhận nguyên trạng) từ Công ty TNHH Vận tải Ka Long.

Theo lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn, huyện này đã sẵn sang tiếp nhận bàn giao từ cảng Cái Rồng từ Công ty TNHH Vận tải Ka Long theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, theo hướng dẫn của Sở GTVT, huyện đã làm văn bản báo cáo Cục Đường thuỷ nội địa đề nghị ban hành quyết định công bố lại hoạt động của cảng Cái Rồng từ ngày 1/4 nhằm đảm bảo giao thông thông suốt sau khi cảng được giao về cho huyện quản lý vận hành.

Trước các kiến nghị của người dân lo ngại việc cảng Cái Rồng dừng hoạt động để gom về cảng Ao Tiên, UBND huyện Vân Đồn đã nhiều lần tổ chức đối thoại với các chủ tàu, đồng thời, có công văn trả lời đơn thư tập thể của các chủ tàu khẳng định cả cảng Cái Rồng và cảng Ao Tiên vẫn tiếp tục hoạt động song hành chứ không có việc dừng hoạt động cảng Cái Rồng.