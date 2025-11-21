Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi

21-11-2025 - 18:00 PM | Xã hội

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (47 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 21/11, Bộ Công an và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi- Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.\

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng lãnh đạo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung cho biết sẽ nỗ lực chung sức đồng lòng, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi- Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (SN 1978, quê tỉnh Hà Tĩnh) từng công tác tại Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an với cương vị Phó Cục trưởng.

Từ ngày 1/1/2025, ông được điều động giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho đến khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được Ban Bí thư điều động nhận nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Tiến Thắng/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12

CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12 Nổi bật

Tin mới vụ xe sang Maybach S600 tông thẳng xe khách ở Quảng Ninh

Tin mới vụ xe sang Maybach S600 tông thẳng xe khách ở Quảng Ninh Nổi bật

Vụ sai phạm trong bồi thường dự án sân bay Long Thành: Cựu Chủ tịch huyện Long Thành cũ sắp hầu tòa

Vụ sai phạm trong bồi thường dự án sân bay Long Thành: Cựu Chủ tịch huyện Long Thành cũ sắp hầu tòa

17:38 , 21/11/2025
Thông báo khẩn: 4 tỉnh sau đặc biệt chú ý

Thông báo khẩn: 4 tỉnh sau đặc biệt chú ý

17:00 , 21/11/2025
Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

16:30 , 21/11/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 21-11: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 21-11: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

16:16 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên