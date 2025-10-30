Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030

30-10-2025 - 16:52 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư, đặt mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì xây dựng lộ trình từng bước hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời tham mưu điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng đô thị mới, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp. Mốc hoàn thành các nội dung này là quý IV/2025.

Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên địa bàn cơ sở, các xã, phường, đặc khu triển khai chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu dân cư hiện hữu, cải tạo, xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước bảo đảm tiêu thoát, không để ngập úng.

Tỉnh yêu cầu đầu tư các điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và không gian sinh hoạt chung ngoài trời kết hợp chỗ đỗ, dừng phương tiện, rà soát quỹ đất, trụ sở dôi dư trong quá trình thực hiện mô hình 2 cấp để quy hoạch thành không gian công cộng.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu bổ sung trang thiết bị văn hóa, thể thao phù hợp, phấn đấu mỗi thôn, khu phố có ít nhất một điểm vui chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời, đáp ứng nhu cầu giao lưu, rèn luyện thể thao cho mọi lứa tuổi, góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết, khỏe mạnh. Thời hạn hoàn thành trong năm 2026, hướng tới kỷ niệm 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, các đơn vị hành chính cấp xã đã thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao chất lượng đô thị , khu dân cư hiện hữu do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND cấp xã làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức triển khai theo các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

