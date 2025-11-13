Đối tượng thụ hưởng là trẻ em mầm non và học sinh tiểu học được bố, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho uống sữa theo chính sách quy định tại nghị quyết. Trẻ sẽ được uống sữa trong những ngày thực học tại cơ sở giáo dục, với định mức mỗi ngày: trẻ nhà trẻ 110ml. Trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học 180ml sữa, đựng trong một hộp, lon hoặc túi. Số ngày được hỗ trợ trong mỗi năm học bằng số ngày học trực tiếp, nhưng không quá 175 ngày/năm.

Sữa sử dụng trong chương trình là sữa tươi tiệt trùng, phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành đối với sản phẩm sữa dạng lỏng , đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật về điều kiện sản xuất, công bố sản phẩm và có thời hạn sử dụng tối thiểu 180 ngày kể từ ngày sản xuất.

Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua sữa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

Theo tính toán của UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng kinh phí thực hiện chính sách sữa học đường từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031 khoảng 1.725 tỷ đồng, hoàn toàn từ ngân sách tỉnh .

Bình quân mỗi năm có khoảng 207.000 trẻ em và học sinh được thụ hưởng , với kinh phí khoảng 287,5 tỷ đồng/năm học. Chính sách được kỳ vọng góp phần phát triển thể lực, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn.