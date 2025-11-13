Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua sữa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học

13-11-2025 - 16:20 PM | Sống

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng nghị quyết về chính sách sữa học đường, theo đó ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua sữa cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đối tượng thụ hưởng là trẻ em mầm non và học sinh tiểu học được bố, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho uống sữa theo chính sách quy định tại nghị quyết. Trẻ sẽ được uống sữa trong những ngày thực học tại cơ sở giáo dục, với định mức mỗi ngày: trẻ nhà trẻ 110ml. Trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học 180ml sữa, đựng trong một hộp, lon hoặc túi. Số ngày được hỗ trợ trong mỗi năm học bằng số ngày học trực tiếp, nhưng không quá 175 ngày/năm.

Sữa sử dụng trong chương trình là sữa tươi tiệt trùng, phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành đối với sản phẩm sữa dạng lỏng , đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật về điều kiện sản xuất, công bố sản phẩm và có thời hạn sử dụng tối thiểu 180 ngày kể từ ngày sản xuất.

Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua sữa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học- Ảnh 1.

Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua sữa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

Theo tính toán của UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng kinh phí thực hiện chính sách sữa học đường từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031 khoảng 1.725 tỷ đồng, hoàn toàn từ ngân sách tỉnh .

Bình quân mỗi năm có khoảng 207.000 trẻ em và học sinh được thụ hưởng , với kinh phí khoảng 287,5 tỷ đồng/năm học. Chính sách được kỳ vọng góp phần phát triển thể lực, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn.

Theo Hoàng Dương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sếp Mailisa đang ở đâu?

Sếp Mailisa đang ở đâu? Nổi bật

Doanh nhân Hoàng Kim Khánh - chồng kém 10 tuổi của Mailisa là ai?

Doanh nhân Hoàng Kim Khánh - chồng kém 10 tuổi của Mailisa là ai? Nổi bật

Mẹo chọn cải thảo siêu chuẩn của dân bán rau: Nhìn một chỗ ít ai để ý, là biết ngay ngon hay dở!

Mẹo chọn cải thảo siêu chuẩn của dân bán rau: Nhìn một chỗ ít ai để ý, là biết ngay ngon hay dở!

16:12 , 13/11/2025
Mất 5 triệu đồng vì đòi lại 120 ngàn đồng của shipper

Mất 5 triệu đồng vì đòi lại 120 ngàn đồng của shipper

16:10 , 13/11/2025
Loài khỉ lớn nhất thế giới: Những 'gã khổng lồ' lang thang theo đàn hơn 800 con trong rừng Gabon

Loài khỉ lớn nhất thế giới: Những 'gã khổng lồ' lang thang theo đàn hơn 800 con trong rừng Gabon

16:02 , 13/11/2025
Cộng đồng khoa học trông đợi chuỗi sự kiện học thuật đỉnh cao của VinFuture

Cộng đồng khoa học trông đợi chuỗi sự kiện học thuật đỉnh cao của VinFuture

15:30 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên