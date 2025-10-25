Quảng Trị chấp thuận 2 dự án điện gió tổng vốn 3.500 tỷ đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu mở rộng và Nhà máy điện gió Tân Hợp 1.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án điện gió mới với tổng vốn 3.500 tỷ đồng, gồm Nhà máy điện gió Phong Liệu mở rộng và Nhà máy điện gió Tân Hợp 1.

Cụ thể, theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 23/10/2025, Dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu mở rộng được triển khai tại các xã Khe Sanh, Lao Bảo và Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Dự án có công suất thiết kế 35MW, gồm 7 tuabin gió, công suất mỗi tuabin khoảng 5MW, cùng hệ thống đường nội bộ, nhà điều hành và các công trình phụ trợ. Dự án xây dựng đường dây 35kV nối các tuabin vào Trạm biến áp 220kV Hướng Tân, mở rộng 1 ngăn xuất tuyến 220kV tại trạm.

Tổng diện tích sử dụng đất 12,25ha (hoặc nhỏ hơn 0,35ha/MW), diện tích chiếm đất tạm thời 10,4ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.400 tỷ đồng, tương đương 53,9 triệu USD, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Tiến độ thực hiện dự án khoảng 32 tháng kể từ khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, gồm: Quý IV/2025, hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư; Quý III/2026, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Quý IV/2026, giao đất, cho thuê đất; Sau đó, dự án được triển khai và đưa vào hoạt động trong vòng 20 tháng kể từ ngày giao đất.

Dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định. Nhà đầu tư quan tâm dự án là Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu - đơn vị hiện vận hành nhà máy điện gió Phong Liệu.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp 1, thực hiện tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Hiện Công ty cổ phần Điện gió Thành An đang quan tâm đề xuất dự án.

Dự án có công suất thiết kế 50MW, gồm 8 tuabin gió, công suất mỗi tuabin 6,25MW, chiều cao 130m, cùng trạm tăng áp 35/110kV công suất 63MVA, đường dây 110kV dài 0,7km và mạng điện nội bộ 35kV dài 3,5km.

Tổng vốn đầu tư dự kiến 2.098 tỷ đồng, tương đương 79,9 triệu USD, thời hạn hoạt động 50 năm. Tổng diện tích khu vực khảo sát 204,52ha, trong đó diện tích sử dụng đất có thời hạn 12,99ha, diện tích chiếm dụng tạm thời 9,15ha.

Tiến độ thực hiện khoảng 21 tháng kể từ khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến: Quý IV/2025, hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư; Trong vòng 10 tháng kể từ khi lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất; 11 tháng sau đó, đưa dự án

Đến đầu năm 2025, Quảng Trị đã đưa vào vận hành thương mại 20 dự án điện gió, 3 dự án điện mặt trời, 11 dự án thủy điện và các hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1.119,5MW.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đang tiếp tục rà soát, cập nhật quy hoạch điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối, nhằm mở rộng quỹ dự án, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính và công nghệ cao. Mục tiêu là đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Bắc Trung Bộ, đóng góp vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng quốc gia giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2050.

