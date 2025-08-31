Quảng Trị đề xuất hỗ trợ hơn 8.800 tỷ đồng xây cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo

Ngày 30/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, UBND tỉnh vừa có công văn số 653/UBND - TH gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ vốn Nhà nước tham gia Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Tài chính sớm xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chấp thuận bố trí khoảng 8.803 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương ngoài Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 mà Chính phủ đã giao cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ trực tiếp cho dự án, bảo đảm tiến độ sớm triển khai công trình trước năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng làm rõ một số nội dung liên quan đến Dự án PPP đường cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Quốc lộ 9 quá tải bởi lượng xe ô tô tải lưu thông từ Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo ﻿về nhiều nên tỉnh Quảng Trị rất quyết tâm làm cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ Xây dựng đã thống nhất phương pháp xác định tổng mức đầu tư dự án là phù hợp theo quy định hiện hành, với suất vốn đầu tư khoảng 204 tỷ đồng/km, tương đồng với suất đầu tư các dự án có quy mô tương tự.

UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm về giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư dự án theo quy định của pháp luật và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tính toán tổng mức đầu tư tại bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở số liệu khảo sát chi tiết, thời điểm tính toán và các quy định hiện hành, đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng.

Về đề xuất phần vốn Nhà nước tham gia dự án, Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất áp dụng tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia 68% (tương đương khoảng 9.749 tỷ đồng, gồm ngân sách địa phương là 676 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ là 8.803 tỷ đồng).

Căn cứ Điều 3 Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật, tỷ lệ trên phù hợp với đặc thù Dự án đi qua các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đúng với chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vào tháng 1/2025 là “đề xuất phương án xử lý theo hướng Trung ương và địa phương cùng làm".

Về đề nghị bố trí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tại văn bản số 11475/BTC-KTĐP ngày 29/7/2025, Bộ Tài chính đề nghị: “Trường hợp dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào nhóm các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đề nghị Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Quảng Trị tổng hợp nhu cầu vốn của dự án, bao gồm vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ làm phần vốn Nhà nước tham gia dự án gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bố trí vốn cho Dự án”.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 6/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1673/QĐ-TTg bổ sung Dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo vào danh mục các công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Do đó, Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo theo phương thức PPP theo đề nghị của Bộ Tài chính để được xem xét bố trí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Theo đề xuất mới nhất của UBND tỉnh Quảng Trị, Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo dài 56 km, có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, mặt cắt ngang nền đường 24,75 m.

Tuyến kết nối từ cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại địa bàn huyện Triệu Phong đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo , phù hợp với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 13.939 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước tham gia dự án là 9.479 tỷ đồng (68%); vốn nhà đầu tư huy động là 4.460 tỷ đồng (32%). Thời gian thu phí, hoàn vốn cho dự án dự kiến 20,96 năm.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã được Trung ương hỗ trợ vốn để đầu tư một số tuyến, dự án giao thông trên địa bàn, không có dự án đặc biệt quan trọng, có giá trị tổng mức đầu tư lớn và yếu tố kỹ thuật cao như các dự án đường bộ cao tốc.

Lưu lượng xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 9﻿ tăng cao, nên tỉnh Quảng Trị mong muốn sớm làm cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo.

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ , đầu tư theo phương thức PPP, góp phần làm giảm bớt gánh nặng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho dự án (cụ thể giảm 32% tương ứng với 4.460 tỷ đồng là vốn của nhà đầu tư).

UBND tỉnh Quảng Trị cam kết bố trí đủ 100% vốn ngân sách địa phương khoảng 676 tỷ đồng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng của dự án, đồng thời kiến nghị Thủ tướng bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp 8.803 tỷ đồng để sớm triển khai dự án bảo đảm tiến độ.