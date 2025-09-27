Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10

27-09-2025 - 15:39 PM | Xã hội

Đến 5 giờ ngày 27-9, có 145 tàu thuyền/810 lao động của tỉnh Quảng Trị đang hoạt động trên biển trong khi bão số 10 (bão Bualoi) đang cận kề đổ bộ.

Trong sáng 27-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), trong 6 giờ qua lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 50-70mm, một số nơi lớn hơn như: Trạm Thủy văn Đồng Hới: 109,6mm; Việt Trung (xã Nam Trạch) 80,6mm; Vĩnh Kim (xã Cửa Tùng) 115,4mm…

Mưa lớn từ hôm qua đến nay khiến một số ngầm tràn ở miền núi tỉnh Quảng Trị bị nước dâng cao, gây chia cắt.

Theo ghi nhận, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước chợ Đông Hà), đường Đặng Dung (đoạn giao nhau với đường Ngô Sỹ Liên, phường Nam Đông Hà)... bị ngập cục bộ, người và phương tiện lưu thông qua đoạn này gặp nhiều khó khăn.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 1.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 2.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 3.

Một số tuyến đường tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị bị ngập cục bộ do ảnh hưởng của bão số 10

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 4.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 5.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 6.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 7.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 8.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 9.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 10.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 11.

Nhiều tuyến đường tại phường Đông Hà, Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bị ngập bởi mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi)

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 12.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 13.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị kêu gọi, hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 10. Ảnh: CTV

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị kêu gọi, hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền ứng phó với bão số 10

Trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.577 tàu thuyền/23.232 lao động, trong đó đang neo đậu tại bến là 8.432 phương tiện/22.368 lao động. Đến thời điểm 5 giờ ngày 27-9, có 145 phương tiện/810 lao động đang hoạt động trên biển.

Theo Đức Nghĩa

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin mới nhất về cơn bão số 10: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to đến rất to?

Tin mới nhất về cơn bão số 10: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to đến rất to? Nổi bật

Đề nghị tuyên phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đến 30 năm tù

Đề nghị tuyên phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đến 30 năm tù Nổi bật

Gần 100 Cảnh sát truy bắt đối tượng người nước ngoài có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Gần 100 Cảnh sát truy bắt đối tượng người nước ngoài có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

15:20 , 27/09/2025
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng tại TPHCM: Thống kê 2 ngày chưa xong

Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng tại TPHCM: Thống kê 2 ngày chưa xong

14:51 , 27/09/2025
Tổng Thư ký Quốc hội được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Tổng Thư ký Quốc hội được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

13:32 , 27/09/2025
Bắt, khám xét nơi ở của Phạm Văn Công sinh năm 1996

Bắt, khám xét nơi ở của Phạm Văn Công sinh năm 1996

13:21 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên