Quên iPhone 18 Pro Max đi, chiếc điện thoại 'bước ra từ quá khứ' này vừa lập kỷ lục doanh số gần 300.000 chiếc

Apple vừa mở bán iPhone 18 Pro và Pro Max trên toàn cầu và như thường lệ, những hàng dài người đã xếp hàng tại các cửa hàng uỷ quyền trên toàn cầu để mong muốn trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu sản phẩm này.

Tuy nhiên, có một chiếc smartphone khác - ít ồn ào hơn - đang tạo ra một thành tích cực kỳ ấn tượng. Huawei công bố bán ra 280.000 chiếc Pura X View sau 5 ngày đầu mở bán. Pure X View - mẫu điện thoại mà không nhiều người biết đến - sở hữu thiết kế khá lạ lẫm: màn hình rộng, thân máy siêu mỏng và hoàn toàn không gập.

Chiếc điện thoại "bước ra từ quá khứ"

Điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều người khi nhìn thấy Huawei Pura X View là: có gì đó quen thuộc.

Khoảng hơn một thập kỷ trước, khi smartphone bắt đầu có màn hình 5-6 inch, những chiếc điện thoại lớn từng được gọi là "phablet" – sự kết hợp giữa phone và tablet. Khi đó, một chiếc điện thoại màn hình lớn có vẻ khá kỳ quặc.

Huawei Pura X View thiết kế đúng như thế, thậm chí còn "dị" hơn. Máy có màn hình 6,39 inch với tỷ lệ 5:3 – rộng hơn đáng kể so với hầu hết smartphone thông thường hiện nay. Nhìn nó giống một thiết bị đọc sách điện tử hoặc một chiếc máy tính bảng mini bị ép thành điện thoại hơn là smartphone mà chúng ta đã quen dùng.

Tuy nhiên, có vẻ như nhiều người đang tỏ ra yêu thích ý tưởng "dị" này.

Theo dữ liệu được tài khoản Digital Chat Station đăng tải trên Weibo, Pura X View bán hơn 280.000 chiếc chỉ trong 5 ngày đầu. Trong tuần thứ 37 của năm 2026, mẫu máy này đứng đầu về doanh số trong nhóm điện thoại màn hình rộng trên toàn thị trường.

280.000 máy không phải con số đủ để tuyên bố một cuộc cách mạng smartphone. Nhưng nó đủ lớn để khiến câu hỏi trở nên thú vị: tại sao một thiết kế tưởng như đi ngược xu hướng lại được đón nhận?

Phablet đang quay trở lại?

Tất nhiên, điểm hấp dẫn của Pura X View không nằm đơn thuần ở việc nó có màn hình lớn. Nó nằm ở cách màn hình lớn được sử dụng.

Hãy thử mở một trang web, đọc một bài báo dài, xem bảng tính hoặc đọc tài liệu trên một chiếc smartphone thông thường. Phần lớn không gian hiển thị bị giới hạn bởi chiều ngang khá hẹp. Màn hình càng dài chỉ giúp chúng ta nhìn được nhiều nội dung theo chiều dọc hơn, chứ không giải quyết được cảm giác "chật" theo chiều ngang.

Pura X View thay đổi điều đó.

Tỷ lệ 5:3 khiến màn hình gần với một cuốn sách điện tử hơn. Khi duyệt web hoặc đọc nội dung, không gian hiển thị hai bên được mở rộng đáng kể. Với phim ảnh, tỷ lệ này cũng phù hợp hơn với nhiều nội dung màn hình rộng.

Nói cách khác, Huawei không cố biến smartphone thành một chiếc điện thoại nhỏ hơn. Họ đang thử biến nó thành một chiếc tablet nhỏ mà người dùng vẫn có thể bỏ túi. Đó cũng là lý do tôi cho rằng Pura X View thú vị hơn một mẫu máy "dị" để gây chú ý.

Huawei đang kiểm tra một giả thuyết khá rõ ràng: người dùng có thực sự thích smartphone mảnh, dài hay chỉ đơn giản là đã quá quen với nó? Nếu câu trả lời là vế thứ hai, thị trường có thể còn nhiều đất cho những kiểu dáng khác.

Pura X View sẽ khó thuyết phục người dùng nếu chỉ có màn hình lạ mắt. Nhưng Huawei đã đưa vào đây cấu hình của một chiếc flagship thực thụ.

Máy dày chỉ 6,68 mm nhưng có pin 7.000 mAh. Màn hình 6,39 inch hỗ trợ tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa được công bố lên tới 6.500 nit. Bên trong là chip Kirin 9030S, RAM tối đa 12 GB và bộ nhớ trong lên tới 1 TB.

Hệ thống camera cũng không phải kiểu "hy sinh tất cả để đổi lấy thiết kế". Camera chính 200 MP khẩu độ f/1.8 có chống rung quang học, đi cùng camera tele tiềm vọng 50 MP hỗ trợ zoom quang học 3,7x và camera góc siêu rộng 8 MP.

Đáng chú ý nhất vẫn là viên pin.

Một chiếc smartphone rộng, mỏng 6,68 mm nhưng mang theo pin 7.000 mAh cho thấy Huawei đang cố biến kiểu dáng khác biệt này thành một sản phẩm dùng hàng ngày, chứ không phải một thử nghiệm công nghệ.

Và đây có lẽ mới là phần đáng theo dõi.

Điện thoại màn hình rộng có thể là "nhánh tiến hoá" tiếp theo

280.000 chiếc Pura X View chưa đủ đủ để nói rằng kỷ nguyên smartphone màn hình rộng đang bắt đầu nhưng cũng không nên xme nhẹ con số này. Nên nhớ, Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo - mặc dù sở hữu thiết kế gập - cũng đang đi theo xu hướng smartphone "lùn" kể trên.

Thị trường smartphone nhiều năm qua gần như chỉ có một vài cách để tạo ra sự khác biệt: camera tốt hơn, chip mạnh hơn, màn hình sáng hơn hoặc… gập lại. Huawei đang đặt lên bàn một lựa chọn khác: không cần gập, chỉ cần rộng hơn.

Điều thú vị là ý tưởng này xuất hiện đúng lúc thị trường đang chứng kiến sự quan tâm ngày càng lớn với những thiết bị có màn hình mở rộng. Galaxy Z Fold 8 và iPhone Duo đang khiến người dùng làm quen hơn với ý tưởng một chiếc điện thoại có không gian hiển thị lớn.

Nhưng có một câu hỏi khác? Nếu người dùng thực sự thích màn hình rộng, tại sao nhất thiết phải gập nó lại?

Pura X View có thể chính là phép thử cho câu hỏi đó.

Tất nhiên, thiết kế này cũng có những vấn đề rất thực tế. Một chiếc điện thoại rộng sẽ khó cầm bằng một tay hơn, bỏ túi cũng không dễ chịu như smartphone truyền thống và việc áp lên tai để gọi điện chắc chắn trông hơi kỳ quặc.

Nhưng smartphone chưa bao giờ phát triển chỉ nhờ những thiết kế hoàn toàn hợp lý. Có những thứ ban đầu trông rất kỳ lạ, rồi trở thành bình thường.

Pura X View có thể chỉ là một thử nghiệm thú vị của Huawei. Nhưng nếu doanh số tiếp tục tăng, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một vài nhà sản xuất khác bắt đầu hỏi cùng một câu hỏi: tại sao smartphone nhất thiết phải dài và hẹp?

Có lẽ sau nhiều năm chạy đua để làm điện thoại cao hơn, chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu nhìn sang hướng khác.