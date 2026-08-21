Huawei ra mắt điện thoại mới với thiết kế lạ

Tối 20/8, giữa sự kiện ra mắt xe điện Hưởng Giới G9 tại Trung Quốc, Huawei bất ngờ công bố thêm một sản phẩm ngoài dự kiến của buổi lễ: Pura X View, chiếc điện thoại dạng thanh đầu tiên của Huawei mang tỷ lệ màn hình rộng vốn chỉ có trên dòng máy gập Pura X. Richard Yu, Chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng Huawei, giới thiệu máy theo kiểu "One More Thing" ở cuối sự kiện, cho biết bản thân đã dùng thử sản phẩm này khoảng một tháng trước khi ra mắt.

Pura X View dùng màn hình OLED 6,39 inch, nhưng thay vì tỷ lệ 20:9 quen thuộc trên phần lớn điện thoại hiện nay, máy chuyển sang tỷ lệ 16:9,5, ngắn hơn và rộng hơn. Nhờ vậy diện tích hiển thị thực tế đạt 114,27 cm2 theo công bố của Huawei, lớn hơn nhiều mẫu máy màn 6,9 inch tỷ lệ dài truyền thống dù đường chéo màn hình nhỏ hơn hẳn.

Cách gọi "điện thoại thanh màn rộng đầu tiên thế giới" xuất hiện dày đặc trên truyền thông Trung Quốc và quốc tế khi đưa tin về Pura X View, nhưng máy thanh có tỷ lệ màn khác 16:9 không phải khái niệm mới. LG từng bán dòng Optimus Vu tỷ lệ 4:3 giai đoạn 2011-2013, còn BlackBerry Passport năm 2014 dùng màn hình vuông hoàn toàn tỷ lệ 1:1, cả hai đều viện lý do tương tự Huawei là tăng diện tích đọc và lướt web. Nếu tính theo tỷ lệ chiều ngang so với chiều dọc, hai model kể trên thực chất còn vuông hơn, tức rộng hơn Pura X View. Điểm mới của Pura X View nằm ở việc nối tiếp ngôn ngữ thiết kế màn rộng mà Huawei xây dựng trên dòng Pura X gập, không phải lần đầu ngành di động có máy thanh tỷ lệ khác 16:9.

Viền màn hình bốn cạnh chỉ dày 1,05 mm, đưa tỷ lệ màn hình trên mặt trước lên 96,1%, mức cao nhất từ trước đến nay trên một sản phẩm của Huawei. Máy đạt độ sáng đỉnh 6.500 nit, hỗ trợ tần số quét PWM 2160Hz để giảm mỏi mắt khi dùng ở độ sáng thấp.

Dù màn hình lớn, thân máy Pura X View chỉ dày 6,68 mm, nặng 201 gram, mỏng và nhẹ hơn nhiều mẫu điện thoại màn lớn khác trên thị trường. Bên trong, Huawei nhét viên pin 7.000mAh, dung lượng cao nhất trong toàn bộ dòng Pura X hiện có, kể cả bản gập Pura X Max. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây và không dây, dù công suất cụ thể chưa được Huawei công bố.

[Ảnh: Bốn màu sắc của Pura X View gồm đỏ, xám, trắng và đen]

Pura X View là sản phẩm đầu tiên cài sẵn HarmonyOS 7, phiên bản hệ điều hành mới nhất của Huawei. Máy có 4 màu Khiêu Ảnh Đỏ, Á Ma Xám, Zero Độ Trắng và Huyễn Dạ Đen, đi cùng 3 tùy chọn bộ nhớ 256 GB, 512 GB và 1 TB, RAM 12 GB cho mọi phiên bản.

Về chip xử lý và camera, Huawei chưa công bố chi tiết. Một số nguồn tin công nghệ Trung Quốc dự đoán máy dùng chip Kirin 9030S, cùng loại với Pura 90 Pro, kèm cụm 3 camera sau 50 MP có ống kính tele tiềm vọng. Những thông số này vẫn ở dạng dự đoán, chưa được Huawei xác nhận.

Về mặt chiến lược, Pura X View là mảnh ghép thứ ba trong dòng máy màn rộng của Huawei năm 2026, sau Pura X dạng gập dọc ra mắt tháng 3 và Pura X Max dạng gập ngang ra mắt tháng 4. Hai model trước đều là máy gập, giá bán từ 7.499 tệ đến gần 11.000 tệ, thuộc phân khúc cao cấp kén khách. Việc đưa tỷ lệ màn rộng xuống một thân máy nguyên khối, bỏ hẳn bản lề và cấu trúc gập, giúp Huawei hạ giá thành đáng kể, đồng thời mở rộng tệp người mua tới nhóm không có nhu cầu hoặc ngân sách cho máy gập.

Huawei chưa công bố giá bán chính thức của Pura X View. Giới blogger công nghệ Trung Quốc dự đoán mức giá khởi điểm trong khoảng từ 5.999 tệ đến 7.000 tệ, tương đương từ 23 triệu đến 27 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với Pura X (7.499 tệ) và Pura X Max (10.999 tệ). Đây vẫn là con số ước tính, chưa có xác nhận từ Huawei.

Máy đã mở đặt trước từ 18h08 ngày 20/8 trên Huawei Vmall và các sàn thương mại điện tử ủy quyền tại Trung Quốc. Huawei dự kiến mở trải nghiệm tại cửa hàng từ 28/8, thời điểm có thể cũng là lúc hãng công bố đầy đủ thông số chip, camera và giá bán còn thiếu.