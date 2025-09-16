Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Quên' làm đường gom cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ?

16-09-2025 - 10:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đoạn qua Vĩnh Long đã đưa vào khai thác, nhưng chỉ có một bên làm đường gom dân sinh, bên còn lại chưa có, nên một số hộ dân phải bỏ hoang ruộng đất vì không thể đưa máy móc vào canh tác.

Cử tri tỉnh Vĩnh Long vừa kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, đầu tư làm tuyến đường gom dân sinh phía còn lại của đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đoạn qua xã Mỹ Thuận.

Theo cử tri, hiện nay đoạn này chỉ có một bên làm đường dân sinh, bên còn lại chưa có, nên một số hộ dân phải bỏ hoang ruộng đất vì không thể đưa máy móc vào canh tác.

'Quên' làm đường gom cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ?- Ảnh 1.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được bổ sung 1.000 tỷ đồng để làm nút giao, đường gom, hệ thống giao thông thông minh, quản lý điều hành... Ảnh: CK

Trả lời cử tri, Bộ Xây dựng cho biết, dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 hoàn thành đưa vào sử dụng từ cuối tháng 12/2023. Hiện, Bộ Xây dựng đã rà soát và cân đối được 1.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, để triển khai các thủ tục đầu tư bổ sung nút giao đường Võ Văn Kiệt.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, tư vấn thiết kế rà soát, cập nhật các kiến nghị của địa phương về bổ sung hệ thống đường gom (không bao gồm đoạn đường gom như kiến nghị của cử tri), mương nước, hệ thống thoát nước bảo đảm sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại và hoạt động sản xuất của người dân.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đoạn tuyến từ cầu Ông Bầy đến cầu Khoán Tiết đã được đầu tư hệ thống đường gom dọc tuyến (phía bên phải), việc bổ sung đường gom dân sinh phía bên trái như kiến nghị của cử tri sẽ phát sinh thêm kinh phí, làm vượt tổng mức đầu tư của dự án nên chưa thực hiện được.

"Bộ Xây dựng ghi nhận các kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận rà soát, cân đối nguồn vốn để xem xét bổ sung vào dự án (nếu còn kinh phí). Trường hợp không thể cân đối được nguồn vốn, Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long có ý kiến với UBND tỉnh Vĩnh Long chủ động đầu tư hạng mục này bằng nguồn vốn của địa phương", Bộ Xây dựng cho hay.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền phong

