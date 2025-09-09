Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quên tắt bếp suốt 27 ngày, người đàn ông nhận kết cục không tưởng

09-09-2025 - 16:50 PM | Sống

Anh đã quên tắt bếp gas sau khi hâm nóng một nồi thuốc Bắc trước khi đi khỏi nhà gần 1 tháng trời.

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2025, tại Ngọc Hoàn, Chiết Giang, Trung Quốc, một người đàn ông họ Diệp đã trở về nhà sau 27 ngày vắng mặt và phát hiện ra một điều kinh hoàng. Anh đã quên tắt bếp gas sau khi hâm nóng một nồi thuốc Bắc trước khi đi. Mặc dù may mắn không có vụ nổ gas hay hỏa hoạn nào xảy ra, nhưng sự việc này đã khiến anh "toát mồ hôi lạnh".

Theo truyền thông Trung Quốc, khi anh Diệp đi vắng gần một tháng, anh thậm chí còn nhận được thông báo nộp tiền gas. Nhưng anh không suy nghĩ nhiều và đã trả tiền, không ngờ rằng số tiền nợ lại là do bếp gas vẫn đang cháy liên tục.

Quên tắt bếp suốt 27 ngày, người đàn ông nhận kết cục không tưởng- Ảnh 1.

Quên tắt bếp suốt 27 ngày, người đàn ông nhận kết cục không tưởng- Ảnh 2.

Những gì còn lại sau 27 ngày

Khi về đến nhà, anh Diệp thấy bếp gas vẫn đang cháy với ngọn lửa nhỏ nhất. Nồi thuốc Bắc đã cạn khô và biến thành than, đáy nồi bị cháy trắng và biến dạng, còn gạch lát bếp thì nứt vỡ do nhiệt độ cao. Tuy nhiên, kỳ diệu là không có đám cháy hay vụ nổ nào xảy ra.

Các chuyên gia phân tích rằng vụ việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng có thể là do không có vật liệu dễ cháy nào đặt gần bếp, ngọn lửa rất nhỏ và nồng độ gas chưa đạt đến mức nguy hiểm. Đây có thể coi là một chuỗi may mắn liên tiếp, nếu không thì hậu quả sẽ là không thể lường trước được.

Sự việc hy hữu của anh Diệp là một lời cảnh tỉnh đáng giá về sự bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù may mắn không có hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lời nhắc nhở rằng nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Hầu hết các vụ hỏa hoạn trong nhà đều bắt nguồn từ những sơ suất nhỏ, đặc biệt là liên quan đến việc sử dụng bếp gas, điện, hoặc nến.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, hãy luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Kiểm tra bếp gas: Trước khi rời nhà, dù chỉ trong chốc lát, hãy kiểm tra kỹ lưỡng xem đã tắt bếp gas hoàn toàn chưa. Nên khóa van bình gas khi không sử dụng trong thời gian dài.

  • Tránh để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt: Không đặt khăn lau bếp, giấy, rèm cửa, hoặc bất kỳ vật dụng dễ cháy nào gần bếp nấu.

  • Không rời khỏi bếp khi đang nấu: Đặc biệt là khi chiên, xào, hoặc nấu các món cần nhiệt độ cao, đừng rời đi ngay cả trong một vài phút.

  • Lắp đặt thiết bị báo động: Cài đặt các thiết bị báo khói và báo gas trong nhà. Đây là những "vệ sĩ" thầm lặng, có thể cảnh báo sớm khi có nguy cơ, giúp bạn có thêm thời gian để phản ứng.

  • Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị: Kiểm tra ống dẫn gas và các thiết bị điện định kỳ. Thay thế ngay lập tức nếu phát hiện hư hỏng, rò rỉ.

Tắt bếp, khoá bình gas lại tưởng đã an toàn: Nấu ăn bao năm nhiều người vẫn nhầm lẫn điều này!

Theo Thanh Huyền

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi

Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi Nổi bật

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!”

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!” Nổi bật

‘Đi bộ ngắt quãng’ - công thức kéo dài tuổi thọ của người Nhật trở thành hiện tượng toàn cầu: Có gì khác biệt mà khiến cả thế giới sục sôi bắt chước?

‘Đi bộ ngắt quãng’ - công thức kéo dài tuổi thọ của người Nhật trở thành hiện tượng toàn cầu: Có gì khác biệt mà khiến cả thế giới sục sôi bắt chước?

16:42 , 09/09/2025
Người phản ánh vi phạm giao thông được đề xuất hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng

Người phản ánh vi phạm giao thông được đề xuất hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng

16:34 , 09/09/2025
4 loại “tất độc” bị điểm tên, đừng ham rẻ mà rước bệnh vào người

4 loại “tất độc” bị điểm tên, đừng ham rẻ mà rước bệnh vào người

16:30 , 09/09/2025
Công an khẳng định lừa đảo, cụ bà 72 tuổi vẫn đòi chuyển khoản 120 triệu đồng vào 1 tài khoản VPBank để “cấp lại tài khoản VNeID mức độ 2”

Công an khẳng định lừa đảo, cụ bà 72 tuổi vẫn đòi chuyển khoản 120 triệu đồng vào 1 tài khoản VPBank để “cấp lại tài khoản VNeID mức độ 2”

16:08 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên