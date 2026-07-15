"Quiet Luxury" trong thế giới mùi hương: Khi người trưởng thành chọn nước hoa để khẳng định vị thế thầm lặng

Sau những năm tháng nỗ lực chứng minh năng lực, khẳng định vị trí hay chạy theo những tiêu chuẩn thành công chung của xã hội, nhiều người bắt đầu chuyển hướng. Họ quan tâm nhiều hơn đến chiều sâu nội tâm, sự tự chủ và những giá trị phản ánh đúng bản chất con người mình.

Sự thay đổi trong tư duy này phản ánh rõ nét trong cách họ lựa chọn không gian sống, đầu tư thời gian, ưu tiên chất lượng hơn logo, và đặc biệt là trong một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy tính bản sắc như mùi hương cá nhân. Ngày nay, nước hoa không còn đơn thuần là một sản phẩm làm đẹp. Với nhiều người thành đạt, đó là một phần của bản sắc.

Từ làn sóng "Quiet Luxury" đến tư duy chọn mùi hương của người trưởng thành

Từ lâu, nước hoa đã bước ra khỏi ranh giới của một sản phẩm làm đẹp đơn thuần để trở thành một phần của bản sắc cá nhân. Nếu những người trẻ thường mượn những nốt hương nồng đậm, dễ lan tỏa để thu hút sự chú ý, thì giới trung lưu trưởng thành lại có một "bộ quy tắc" hoàn toàn khác. Bởi vì với họ - những người đã có đủ trải nghiệm, giá trị thực sự không nằm ở việc được nhìn thấy nhiều nhất, mà nằm ở việc được nhớ đến theo cách riêng nhất.

Trong môi trường làm việc hiện đại, một mùi hương quá nồng có thể vô tình tạo ra sự lấn lướt, thiếu tinh tế. Ngược lại, một làn hương ẩn hiện, chỉ vừa đủ người đối diện cảm nhận lại là một "lời giới thiệu" đầy tinh tế về gu thẩm mỹ và tính cách của chủ nhân. Lúc này, nước hoa không còn là công cụ để nổi bật, mà trở thành một phần của "thương hiệu cá nhân".

DeAndre: Tuyên ngôn của bản lĩnh thầm lặng

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng buộc các thương hiệu nước hoa phải điều chỉnh cách phát triển sản phẩm. Thay vì chỉ nhấn mạnh khả năng lưu hương hay sự nổi bật của các tầng hương, nhiều bộ sưu tập hiện nay được xây dựng xoay quanh phong cách sống và cá tính của người sử dụng.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những người trưởng thành, độc lập và có chiều sâu, DeAndre được phát triển như một bộ sưu tập nước hoa dành cho những cá nhân không chạy theo số đông. Theo đại diện thương hiệu, bộ sưu tập được phát triển dựa trên triết lý "Đẳng cấp thực sự không cần chứng minh", hướng đến những người đã có đủ trải nghiệm để hiểu rằng sức hút không nằm ở sự phô trương mà ở cách họ hiện diện.

Bộ sưu tập gồm hai phiên bản DeAndre Victor và DeAndre Victoria, đại diện cho hai sắc thái, hai phong cách quản trị và sống của người trưởng thành hiện đại.

Điểm chung của cả hai là khả năng lưu hương nhiều giờ cùng độ tỏa hương vừa phải, đủ để đồng hành xuyên suốt một ngày làm việc mà vẫn tạo cảm giác dễ chịu trong môi trường văn phòng hoặc các không gian kín. Đây cũng là đặc điểm phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm và nhịp sống di chuyển liên tục của nhiều người dùng tại Việt Nam.

DeAndre Victor – Sự vững chãi của người đàn ông hiểu rõ mình là ai

Mang nhóm hương Aromatic Woody (Hương gỗ thơm), DeAndre Victor mở đầu bằng sự tươi mát, tỉnh táo từ quýt Mandarin, Lavender và Nutmeg (nhục đậu khấu) – mang lại cảm giác năng lượng và chỉn chu cho một ngày làm việc mới. Tầng hương giữa với táo và Vetiver (cỏ hương bài) tạo nên sự hiện đại, lịch lãm nhưng không quá phô diễn. Điểm đắt giá nhất nằm ở tầng hương cuối với Patchouli (hoắc hương), đậu Tonka và Amber (hổ phách) ngọt ấm mang đến chiều sâu, sự trầm tĩnh và cảm giác vững vàng.

DeAndre Victor phù hợp với những người đàn ông đã bước qua giai đoạn muốn gây ấn tượng bằng lời nói. Thay vào đó, họ để sự tự tin, điềm tĩnh và bản lĩnh được thể hiện thông qua cách họ hiện diện và xử lý công việc.

DeAndre Victoria - "Quyền năng mềm" của người phụ nữ hiện đại

Nếu DeAndre Victor là sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành thì Victoria lại là hiện thân của một kiểu nữ tính mới: mềm mại bên ngoài nhưng vô cùng mạnh mẽ bên trong.

Thuộc nhóm hương Floral Powdery, DeAndre Victoria mở đầu bằng lá violet và mâm xôi, sau đó phát triển đầy đặn cùng hoa hồng, diên vĩ và hoa vòi voi trước khi lắng lại với Vanilla, đậu Tonka và xạ hương.

Mùi hương không đi theo lối mòn ngọt ngào dễ đoán của đa số các dòng nước hoa phổ thông, mà mang nét sắc sảo, tinh tế và độc lập. Đó là mùi hương của những người phụ nữ hiểu rõ giá trị của bản thân, trân trọng cảm xúc của chính mình và không cần sự công nhận từ đám đông để cảm thấy đủ đầy.

Một xu hướng tiêu dùng phản ánh sự trưởng thành

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thông minh và quan tâm đến trải nghiệm cá nhân thay vì những biểu tượng hào nhoáng bên ngoài, các thương hiệu mang tính cá nhân hóa và phản ánh phong cách sống như DeAndre cũng đang nhận được nhiều sự chú ý hơn.

DeAndre không hướng đến việc trở thành mùi hương của tất cả mọi người. Thương hiệu lựa chọn đồng hành cùng những cá nhân có gu riêng, yêu sự tinh tế và xem nước hoa như một phần trong câu chuyện về bản thân.

Bởi trong thế giới của những người trưởng thành, đôi khi điều khiến người khác nhớ đến và tôn trọng chúng ta không phải là những gì được nói ra hay những logo đắp lên người. Mà là cảm giác vương vấn thầm lặng sau khi chúng ta đã rời đi.

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

Địa chỉ: 930 Nguyễn Thị Định, Khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam