Người đang được Tăng Thanh Hà mê

Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại với dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu. Không chỉ đánh dấu màn tái xuất được mong chờ của "ngọc nữ", bộ phim còn mang đến cơ hội để cô làm việc cùng nhiều gương mặt mới, trong đó có diễn viên Trâm Anh - người đảm nhận vai Lý Lệ Hà, vũ nữ có mối quan hệ tình cảm với vua Bảo Đại.

Việc đồng hành trong suốt quá trình quay phim đã giúp Tăng Thanh Hà và Trâm Anh trở nên thân thiết ngoài đời. Mới đây, bà xã Louis Nguyễn khiến nhiều người thích thú khi đăng tải bức ảnh chụp cùng đàn em trên trang cá nhân và dành cho cô hàng loạt lời khen ngợi đầy tình cảm.

Chia sẻ lại khoảnh khắc cả hai cùng diện váy lụa tông trắng sang trọng tại sự kiện công bố bộ phim, Tăng Thanh Hà viết: "Mới xem cái clip nàng phỏng vấn mà mình mắc cười quá coi đi coi lại. Người gì đâu mà duyên quá trời duyên, ở kế bên cạnh chụp miếng nàng không cười cả ngày. Vậy mà cũng hơn nửa năm kể từ ngày gặp nhau tự nhiên ôm nhau khóc rồi. Thương lắm".

Tăng Thanh Hà dành lời khen cho đàn em Trâm Anh

Dòng chia sẻ ngắn nhưng đủ cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai nữ diễn viên sau thời gian cùng thực hiện dự án. Nhiều cư dân mạng cũng thích thú khi chứng kiến tình bạn ngoài đời của Tăng Thanh Hà và Trâm Anh, bởi trên màn ảnh, cả hai lại ở hai chiến tuyến hoàn toàn đối lập.

Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, Trâm Anh đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ đảm nhận nhân vật Lý Lệ Hà - một trong những vai diễn quan trọng tạo nên nút thắt cảm xúc của bộ phim. Sở hữu gương mặt mang nét đẹp cổ điển, nữ diễn viên được nhiều khán giả nhận xét có thần thái phù hợp với bối cảnh.

Khi trailer đầu tiên của Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa lên sóng, dù chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn, tạo hình cổ điển, thần thái sắc sảo cùng ánh mắt đầy cuốn hút của Trâm Anh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen. Không ít khán giả nhận xét cô sở hữu gương mặt rất hợp với dòng phim bối cảnh, vừa có nét mong manh, vừa toát lên vẻ quyến rũ của một mỹ nhân thập niên cũ. Trên các diễn đàn điện ảnh, nhiều người còn cho rằng đây sẽ là vai diễn giúp Trâm Anh được chú ý nhiều hơn trong thời gian tới.

Tạo hình của Trâm Anh trong phim nhận được nhiều lời khen

Trâm Anh sinh năm 1995, từng là Á quân The Face Vietnam 2018 với sự dẫn dắt của HLV Minh Hằng. Bước ra từ cuộc thi, Trâm Anh chăm chỉ làm việc, không chỉ ở mảng thời trang mà còn nghiêm túc ở lĩnh vực diễn xuất. "Gương mặt đẹp nhất của The Face 2018" từng góp mặt trong web drama Kẻ săn tin của Minh Hằng với một vai khách mời. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong các phim Gia Đình Là Số 1, 1990, Công Chúa Nhỏ Của Nội . Vai diễn nổi bật nhất tính đến hiện tại của cô là Phương Trinh trong phim truyền hình Cây Táo Nở Hoa - nơi Trâm Anh từng có dịp đóng chung với Trương Thế Vinh, người đang vướng nghi vấn hẹn hò với cô hiện tại.

Trâm Anh được nhiều người biết đến qua cuộc thi The Face Vietnam. Sau đó, cô lấn sân sang phim ảnh và ghi dấu ấn với vai Phương Trinh trong Cây Táo Nở Hoa

Năm 2025, Trâm Anh tiếp tục ghi dấu ấn khi góp mặt trong dự án điện ảnh hành động Tử chiến trên không. Dù không đảm nhận vai nữ chính, nữ diễn viên vẫn tạo được thiện cảm nhờ ngoại hình nổi bật cùng màn thể hiện tròn vai trong một tác phẩm có tiết tấu nhanh, đòi hỏi nhiều cảnh quay căng thẳng. Việc liên tục xuất hiện ở các dự án điện ảnh quy mô giúp Trâm Anh dần khẳng định vị trí của mình trong lứa diễn viên trẻ, đồng thời cho thấy sự đa dạng khi không bó hẹp ở một dạng vai nhất định.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m62, nhưng Trâm Anh lại ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối, số đo ấn tượng và gương mặt được đánh giá là chuẩn người mẫu quảng cáo. Trên trang cá nhân, dù diện đồ đời thường đơn giản hay tham gia các sự kiện lớn, Trâm Anh vẫn giữ được phong độ nhan sắc ổn định.



Vai diễn điện ảnh gây ấn tượng mạnh của Trâm Anh trong Tử Chiến Trên Không

Săc vóc khiến hội chị em cũng phải trầm trồ của nữ diễn viên

Trâm Anh nhận nhiều lời khen khi vào vai Lý Lệ Hà

Ảnh: FBNV