Quốc Cường Gia Lai sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố: Lợi nhuận quý 3/2024 tăng bằng lần, cổ phiếu “bốc đầu” gần 80% chỉ trong 1 tháng

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 178 tỷ đồng, tăng mạnh 166% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tăng mạnh hơn mức tăng doanh thu khiến biên lãi co hẹp còn gần 16%, lợi nhuận gộp đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Khấu trừ các khoản chi phí, Quốc Cường Gia Lai báo lãi trước thuế đạt hơn 28 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 25 tỷ đồng, tương ứng tăng 147% so với quý 3/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của QCG đạt gần 244 tỷ đồng, giảm hơn 12% và lợi nhuận trước thuế đạt gần 12 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả trên, Quốc Cường Gia Lai thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và gần 12% kế hoạch lãi cả năm đề ra.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của QCG ghi nhận 9.337 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng tiền nắm giữ tăng mạnh 85% so với đầu năm ghi nhận gần 53 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận gần 6.923 tỷ đồng, chiếm 74% tổng tài sản của công ty; chủ yếu là bất động sản dở dang đang xây dựng có giá trị hơn 6.400 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 4.515 tỷ đồng, tăng 173 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ vay tài chính đạt 421 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 520 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, Quốc Cường Gia Lai vừa trải qua biến động lớn. Vào ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (rộng hơn 6.000m2, có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước).

Do vậy, ông Nguyễn Quốc Cường, con bà Như Loan đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai.

Trên thị trường, cổ phiếu QCG diễn biến khá tích cực khi tăng mạnh 2 phiên gần nhất, trong đó phiên 30/10 tăng hết biên độ. Thị giá QCG dừng ở mức 11.900 đồng/cp, tương ứng cao hơn 78% so với đầu tháng 10/2024.