Quốc gia Đông Nam Á sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới bằng cách nào

Hộ chiếu Singapore cho phép người sở hữu nhập cảnh không cần visa tới 192 điểm đến trên 227 điểm đến trên thế giới.

Bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu năm 2023 được thực hiện dựa trên dữ liệu do Cơ quan Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cung cấp. Cơ quan này xếp hạng hộ chiếu thế giới dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu hộ chiếu có thể đến mà không cần thị thực trước.

Đức, Ý và Tây Ban Nha xếp chung vị trí thứ hai khi công dân của các quốc gia này có thể ghé thăm 190 điểm đến trên toàn cầu.

Nhật Bản vốn là quốc gia dẫn đầu danh sách vào năm ngoái, năm nay đã tụt xuống vị trí thứ ba. Hộ chiếu của nước này cho phép miễn thị thực tới 189 điểm đến, giảm từ con số 193 vào năm 2022. Các hộ chiếu khác xếp chung vị trí thứ ba với Nhật Bản là Áo, Phần Lan, Pháp, Luxembourg, Hàn Quốc và Thụy Điển.

Vương quốc Anh tăng hai bậc để xếp thứ tư sau khi vượt qua giai đoạn 6 năm sa sút.

"Xu hướng chung trong lịch sử của bảng xếp hạng Henley and Partners là hướng tới việc mở rộng khả năng tự do đi lại," Henley and Partners cho biết trong một thông cáo báo chí.

Mỹ thụt lùi, Singapore không ngừng mở rộng quyền miễn thị thực

Theo Henley and Partners, hộ chiếu Singapore cũng đứng đầu vào năm 2021 với quyền truy cập vào 194 điểm đến, nhưng quốc gia này đã tụt xuống vị trí thứ hai năm ngoái. Trong 10 năm qua, Singapore đã tăng điểm số của mình lên 25, đẩy quốc gia này lên năm bậc để chiếm vị trí đầu bảng.

Chủ tịch Henley & Partners là Cristian H. Kaelin nói rằng Singapore đã rất tập trung đảm bảo tự do du lịch cho công dân của mình trong thập kỷ qua và giành được quyền ghé thăm không cần visa đến 25 điểm đến mới trong năm 2023.

Ngược lại, trong số 10 quốc gia hàng đầu, Mỹ có sự tăng trưởng nhỏ nhất trong điểm số của mình trong thập kỷ qua, công ty tư vấn di cư đầu tư cho biết thêm. Mỹ hiện xếp thứ tám trong chỉ số hộ chiếu.

“Câu chuyện rất đơn giản: Mỹ cứ đứng yên và điều đó đồng nghĩa với việc bị tụt lại phía sau," chuyên gia công nghệ đô thị thuộc Viện Jacobs của Cornell Tech là Greg Lindsay cho biết. Ông chỉ ra rằng quốc gia này đã bị Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore vượt mặt liên tục.

"Việc Mỹ liên tục trượt dài xuống số thứ tự thấp hơn trên bảng xếp hạng và khó có khả năng lấy lại vị trí cao nhất trong thời gian ngắn là một lời cảnh báo cho láng giềng Canada và các quốc gia nói tiếng Anh", Lindsay nói trong một tuyên bố riêng được đưa ra cùng với bảng xếp hạng.

Sự trượt dốc sẽ góp phần làm “suy giảm quyền lực mềm của Hoa Kỳ” nếu các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức trong việc mời đối tác tham gia các cuộc họp và khách du lịch gặp phải sự chậm trễ trong việc đăng ký, Annie Pforzheimer, cộng sự cấp cao không thường trú của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết.

Không chỉ là một tờ giấy thông hành, Henley and Partners cho biết một hộ chiếu mạnh sẽ mang lại sự tự do tài chính đáng kể khi nói đến các cơ hội kinh doanh và đầu tư quốc tế.

Báo cáo cho biết: “Kết nối và tiếp cận toàn cầu đã trở thành những đặc điểm không thể thiếu trong quá trình tạo ra và bảo tồn của cải.”

Tham khảo CNBC