Quốc gia duy nhất lọt top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới nhưng GDP bình quân chỉ bằng 1/2 Việt Nam

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Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hiện nay Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với quy mô kinh tế đạt khoảng 3.916 tỷ USD vào năm 2025.

Năm 1990, GDP bình quân của Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/3 GDP bình quân của Ấn Độ (371 USD). Giai đoạn 1990 - 1995, GDP bình quân của Việt Nam liên tục thấp hơn Ấn Độ. Năm 1995, GDP bình quân của Ấn Độ đạt khoảng 375 USD còn Việt Nam đạt khoảng 359 USD.

Tuy nhiên, đến năm 1996, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ. Năm 1996, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 419 USD, còn của Ấn Độ đạt khoảng 401 USD. Theo đó, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ sau 6 năm khi từng chỉ bằng khoảng 1/3.

Trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới gồm có: Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và Ấn Độ, chỉ có GDP bình quân của Ấn Độ thấp hơn Việt Nam.

GDP bình quân Việt Nam và Ấn Độ giai đoạn 1990-2025 và dự báo năm 2026. Nguồn: IMF.

Giai đoạn 1996 - 2025, GDP bình quân của Việt Nam luôn xếp trên Ấn Độ. Năm 2025, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 4.830 USD, còn thu nhập bình quân của Ấn Độ đạt khoảng 2.500 USD. Theo đó, GDP bình quân Việt Nam gấp gần 2 lần GDP bình quân của Ấn Độ vào năm 2025.

Theo dự báo năm 2026 của IMF, GDP bình quân của Việt Nam và Ấn Độ đạt lần lượt là 5.115 USD và 2.800 USD.