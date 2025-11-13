“Công trình thế kỷ” ở Hà Nội từng huy động 8.300 người, sử dụng công nghệ chưa từng có sắp được "lên đời"

Đầu tư 12,5 tỷ đồng duy tu, sửa chữa cầu Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2942/QĐ-SXD phê duyệt Dự án sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) hai đầu cầu Thăng Long, với tổng kinh phí đầu tư 12,5 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án do Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông làm đại diện chủ đầu tư và sẽ được triển khai trong năm 2025.

Theo Sở Xây dựng, dự án tập trung khắc phục các hư hỏng mặt đường bê tông nhựa tại hai đầu cầu – khu vực có lưu lượng phương tiện lớn và thường xuyên chịu áp lực tải trọng cao. Bên cạnh đó, dự án sẽ hoàn thiện hệ thống tổ chức giao thông đồng bộ, bổ sung các hạng mục cần thiết nhằm tăng cường tính an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Cầu Thăng Long hiện tại. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Cơ quan chuyên môn nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của dự án là đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Việc sửa chữa kịp thời được kỳ vọng sẽ giảm nguy cơ mất an toàn, hạn chế ùn tắc và nâng cao chất lượng khai thác của tuyến đường.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tham gia dự án phải tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước và của thành phố về quản lý đầu tư, chất lượng và chi phí; đồng thời bảo đảm tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình thi công. Ban Duy tu cùng đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về năng lực, tính chính xác của hồ sơ kỹ thuật, khối lượng và giải pháp thiết kế trong báo cáo trình thẩm định và phê duyệt.

"Công trình thế kỷ" ở Hà Nội từng huy động 8.300 người, sử dụng công nghệ chưa từng có

Cầu Thăng Long – cây cầu thứ hai bắc qua sông Hồng tại Hà Nội sau cầu Long Biên – được khởi công ngày 26/11/1974 và chính thức khánh thành vào 9/5/1985, sau 11 năm thi công liên tục. Công trình được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu của tình hữu nghị Việt – Xô và là dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển hạ tầng giao thông của Thủ đô.

Cầu Thăng Long hiện tại. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Cầu nằm tại vị trí km6+300 trên tuyến đường Nam Thăng Long, tuyến đường huyết mạch kết nối sân bay quốc tế Nội Bài với trung tâm thành phố Hà Nội. Cách cầu Long Biên khoảng 11 km về phía thượng lưu, cầu Thăng Long trở thành điểm giao thông chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng.

Với chiều dài 3.250 m, cầu Thăng Long được thiết kế theo kết cấu giàn thép hiện đại thời bấy giờ, gồm hai tầng riêng biệt. Khi hoàn thành, cầu Thăng Long là cây cầu dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm đó.

Được đánh giá là “công trình thế kỷ”, cầu Thăng Long áp dụng nhiều công nghệ thi công hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ tại Đông Nam Á. Đặc biệt, kết cấu thép và bản mặt cầu bằng thép là điểm nhấn kỹ thuật nổi bật, ghi dấu bước tiến lớn của ngành xây dựng cầu đường Việt Nam.

Công trình được đảm nhiệm thi công bởi Xí nghiệp Liên hợp cầu Thăng Long, lực lượng kỹ sư và công nhân từ 1.600 người ban đầu đã tăng lên đến 8.300 người trong giai đoạn cao điểm. Liên Xô hỗ trợ Việt Nam đào tạo thợ lặn sâu 50 m, công nhân phun sơn, hàn tự động và kiểm tra hàn – những kỹ thuật tiên tiến hiếm gặp trong khu vực thời kỳ đó.

Công tác chuẩn bị thi công cũng vô cùng quy mô khi phải mất gần hai năm để giải phóng trên 190 ha mặt bằng tại 8 xã thuộc hai huyện Đông Anh và Từ Liêm. Bên cạnh đó, gần 50 km đường sắt, 20 km đường ôtô cùng hơn 10.000 m² nhà ở và nhà xưởng phục vụ công nhân đã được xây dựng trước khi chính thức khởi công dự án.

Trải qua gần 40 năm khai thác, cầu Thăng Long vẫn giữ vai trò trọng yếu trong hệ thống giao thông Thủ đô. Cây cầu không chỉ đảm bảo nhu cầu đi lại mà còn góp phần quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Với những giá trị lịch sử, kỹ thuật và vai trò hiện tại, cầu Thăng Long tiếp tục là một trong những công trình hạ tầng mang tính biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.