Quốc hội họp phiên bế mạc, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách

Theo chương trình, trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp ngày 23/4. (Ảnh: QH)

Ngay sau đó, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Nghị quyết về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ họp riêng để biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp. Trong đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030.

Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cũng sẽ được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc.

Trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đều nhìn nhận, kỳ họp thứ nhất chỉ diễn ra trong khoảng hai tuần nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội mới.

Dù thời lượng chương trình không dài nhưng nội dung và chất lượng của kỳ họp rất cao. Các đại biểu dù lần đầu tham gia hay tái cử đều mang đến nghị trường một không khí dân chủ, sôi động và có tính xây dựng cao.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng thể hiện sự linh hoạt, kịp thời bổ sung một số nội dung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Điều này cho thấy Chính phủ đã rất kịp thời, nhạy bén trong việc đề xuất chính sách; đồng thời Quốc hội cũng đồng hành, lắng nghe tiếng nói từ người dân và doanh nghiệp để đưa những vấn đề cấp thiết ra nghị trường và kịp thời xem xét, quyết định.



