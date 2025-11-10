Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quốc hội họp về công tác nhân sự, truyền hình trực tiếp lễ tuyên thệ nhậm chức

10-11-2025 - 11:04 AM | Xã hội

Theo chương trình phiên họp ngày 10-11, nhân sự do Quốc hội bầu sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Sáng nay 10-11, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV họp riêng để quyết định về công tác nhân sự. Nhân sự do Quốc hội bầu sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Sáng nay 10-11, Quốc hội họp nội dung về công tác nhân sự

Từ 8 giờ đến 10 giờ, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Từ 10 giờ đến 10 giờ 15 phút, tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức, nội dung này được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Sau đó, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự.

Tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua, Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, để Quốc hội bầu tại kỳ họp này.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Trước đó, ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đã được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Theo quy định tại luật Tổ chức Quốc hội, 4 chức danh phải tuyên thệ sau khi được bầu, gồm: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Theo Minh Chiến - Văn Duẩn

Người lao động

