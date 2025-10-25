Quốc hội phê chuẩn ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng 25/10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966, quê quán tỉnh Gia Lai, có trình độ Thạc sĩ Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các địa phương.

Ông Dũng có nhiều năm công tác tại tỉnh Bình Định (trước khi sáp nhập). Tháng 6/2002, ông làm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định. Đến tháng 5/2004, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát.

Tháng 9/2005, ông được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng, sau đó là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định. Tháng 8/2007, ông trở thành Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định; tháng 8/2008 được phân công làm Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Bình Định.

Từ tháng 5/2009, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đến tháng 6/2011 là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định. Tháng 11/2014, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tháng 10/2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025; đến tháng 1/2021, trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tháng 6/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 25/10/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi kiện toàn nhân sự cấp cao, lãnh đạo Chính phủ hiện nay bao gồm: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng và Phạm Thị Thanh Trà.

