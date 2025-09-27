Quốc tế dự báo sức mạnh đổ bộ của bão số 10 Bualoi

Vùng đổ bộ thấp hơn dự báo ban đầu

Vào 10h sáng nay (27/9), tâm bão còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 740km về phía đông đông nam với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Thời điểm Bualoi (bão số 10) ở ngoài Biển Đông, dự báo của các trung tâm quốc tế còn phân tán, tuy nhiên khi bão di chuyển vào Biển Đông, các trung tâm dự báo bão quốc tế có nhận định khá thống nhất về đường đi của bão.

Theo đó, bão sẽ đi dọc ven biển miền Trung, sau đó sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị, thời gian đổ bộ khoảng đêm 28/9.

Tuy nhiên cường độ của bão khi ảnh hưởng đất liền nước ta có sự khác nhau giữa các trung tâm dự báo quốc tế. Trung tâm khí tượng Nhật Bản và khí tượng Trung Quố c cho rằng, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam vào đêm 28/9, trọng tâm là khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Hình ảnh bão Bualoi nhìn từ vệ tinh vào sáng 27/9.

Dự báo của khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) cũng cho rằng, bão sẽ đổ bộ vào đêm 28/9, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, cường độ đổ bộ khoảng cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo của hải quân Mỹ nhận định, vùng đổ bộ của bão dịch xuống phía nam, trọng tâm là khu vực Quảng Trị với cường độ cấp 12, giật cấp 15 theo thang đo Việt Nam đang áp dụng.

Các chuyên gia cũng tham khảo mô hình dự báo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo . Kết quả của các mô hình này cho thấy, bão vào nước ta đêm 28/9 ở khu vực Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (Kajiki) cuối tháng 8 vừa qua (bão số 5 gây gió mạnh phổ biến cấp 8-10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh, có nơi ghi nhận gió giật cấp 14). Khu vực đổ bộ có thể từ Nghệ An đến Quảng Trị. Như vậy so với các nhận định trước, vùng đổ bộ thấp hơn một chút khiến cho vùng ảnh hưởng mở rộng ra cả Huế và Đà Nẵng.

Tổ hợp đa thiên tai có thể xuất hiện

Do ảnh hưởng của bão số 10, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Bão Bualoi gây ra cảnh tượng tan hoang khi quét qua Philippines ngày 26/9. Ảnh: Inquirer.

Đối với khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng ngày 28/9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1-2m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng lớn vào tối và đêm 28/9.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 27/9 đến ngày 30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Do ảnh hưởng của mưa bão, từ ngày 28-30/9, các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ.

Tại miền Bắc, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Hoàng Long và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; hồ Hòa Bình, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Hồng-Thái Bình còn dưới BĐ1.

Tại Thanh Hoá, đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Mã, sông Chu lên mức BĐ1-BĐ2.

Tại Nghệ An, thượng lưu sông Cả có thể lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Cả lên trên mức BĐ1. Tại Hà Tĩnh, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3, sông La lên trên mức BĐ1. Tại Quảng Trị, sông Gianh lên mức BĐ1-BĐ2, sông Kiến Giang lên mức BĐ2-BĐ3.

Cùng với mưa lớn và lũ dâng, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, không thể dự báo trước. Ngoài ra, các khu vực trũng thấp, đô thị ven sông, ven biển có thể đối mặt nguy cơ ngập lụt diện rộng.