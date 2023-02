Quý 4 sụt giảm, Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) vẫn báo lãi kỷ lục trong năm 2022

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã CK: HAH) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Cụ thể riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 845 tỷ đồng – tăng 26% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp chỉ còn 271 tỷ đồng – giảm 19,5% so với quý 4/2021.

Trong kỳ HAH có gần 44 tỷ đồng doanh thu tài chính – cao gấp 3,7 lần cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 9 tỷ đồng lên hơn 52 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết báo lỗ 189 triệu đồng thay vì lãi 9,4 tỷ đồng trong quý 4/2021.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, HAH lãi sau thuế 189,5 tỷ đồng – giảm 29% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là 171,5 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 2.037 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty trong quý 4 sản lượng vận tải thấp, giá cước thấp, giá dầu nhiên liệu tăng. Bên cạnh đó tàu West và tàu Mind lên đà định kỳ vào tháng 11 và tháng 12/2022 nên lợi nhuận từ hoạt động cho thuê tàu giảm. Ngoài ra lợi nhuận ghi nhận từ các công ty liên kết kỳ này giảm do Công ty THNN Đại lý và tiếp vận Hải An trở thành công ty con.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 3.205,6 tỷ đồng tăng 64% so với cùng kỳ, LNST đạt 1.051 tỷ đồng – cao gấp gần 2 lần năm ngoái, trong đó LNST công ty mẹ là 829 tỷ đồng, tương đương EPS năm 2022 đạt 11.117 đồng.

Theo đó cả doanh thu và lợi nhuận của HAH đều thiết lập cột mốc kỷ lục trong năm 2022.

Trước đó, HAH thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu gần 2.388 tỷ đồng, lãi sau thuế là 550 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 22% và 23% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy kết thúc năm 2022, HAH đã vượt 34% mục tiêu về doanh thu và vượt 91% kế hoạch LNST.

Bước sang năm 2023, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch tổng doanh thu giảm 18% so với thực hiện trong năm 2022 về 2.631 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 64% so với thực hiện trong năm 2022 về 300 tỷ đồng.

Kể từ năm 2012 tới năm 2020, giá cước vận tải biển chưa bao giờ biến động mạnh mà chủ yếu diễn biến ổn định. Khi Đại dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện khiến chuỗi cung ứng gián đoạn và việc di chuyển gặp thách thức, điều này đã đẩy giá cước tăng cao kỷ lục.

Việc giá cước tăng đột biến từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021 đã tạo ra cơ hội kinh doanh thuận lợi cho ngành và thúc đẩy nhiều hãng vận tải biển đóng tàu mới, điều này dẫn tới lo ngại nguồn cung sẽ gia tăng. Trong đó, ước tính các đợt giao tàu mới sẽ rơi vào năm 2023 và năm 2024.

Bên cạnh đó nguồn hàng hoá suy giảm và lượng tàu đóng mới liên tục hạ thuỷ đang dẫn tới đà lao dốc của giá cước vận tải và dự kiến xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới cho tới khi nền kinh tế toàn cầu bước sang chu kỳ mở rộng mới.