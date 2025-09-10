Quy chế làm việc mẫu của chi bộ các cơ quan đảng, chi bộ UBND xã, phường, đặc khu

Theo Quyết định, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo đảng uỷ xã, phường, đặc khu căn cứ Quy chế làm việc mẫu này chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ các cơ quan đảng, chi bộ uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu xây dựng, ban hành quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tiễn (trước ngày 30/9/2025).

Quy chế làm việc của chi bộ các cơ quan đảng, chi bộ uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu (được ban hành kèm theo Quyết định số 363-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Ban Bí thư) nêu rõ:

Về nguyên tắc làm việc:

1. Chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của cấp uỷ cấp trên; báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của chi uỷ, chi bộ trước đại hội chi bộ và cấp uỷ cấp trên. Chi uỷ, chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể nếu có ý kiến khác nhau thì biểu quyết và quyết định theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, ý kiến thiểu số được bảo lưu và có thể phản ánh lên cấp trên, nhưng không được tuyên truyền, phổ biến ra bên ngoài, đồng thời chấp hành nghị quyết.

2. Thực hiện tự phê bình và phê bình; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết với quần chúng, Nhân dân; trung thực, thẳng thắn, cầu thị với tinh thần đồng chí; phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là đồng chí bí thư chi bộ.

3. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết chống tư tưởng bè phái, chủ nghĩa cá nhân, bảo thủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ.

Về thực hiện chương trình công tác:

1. Chi uỷ, chi bộ họp thường lệ mỗi tháng một lần (thời gian cụ thể theo đúng Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới); họp bất thường khi cần thiết, do bí thư chi bộ triệu tập.

2. Các cuộc họp chi uỷ, chi bộ phải chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và thông báo đến các đồng chí chi uỷ viên, đảng viên trong chi bộ trước (ít nhất 1 ngày), trừ cuộc họp đột xuất.

Về chế độ thông tin, báo cáo, học tập và bảo mật:

1. Chi uỷ hoặc bí thư chi bộ xây dựng báo cáo của chi bộ thường kỳ hoặc đột xuất, chuyên đề gửi đảng uỷ cấp trên trực tiếp đúng thời gian quy định hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

2. Chi uỷ hoặc bí thư chi bộ kịp thời thông tin cho đảng viên trong chi bộ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp trên.

3. Mỗi đảng viên phải thường xuyên trau dồi về phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn nhằm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Tham gia nghiêm túc các buổi sinh hoạt, học tập theo quy định.

4. Tất cả đảng viên nói, viết và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin của Đảng và Nhà nước; có trách nhiệm giao nộp, cung cấp, khai thác thông tin, tài liệu đúng quy định.

5. Đối với chi bộ thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến, cần bảo đảm nội dung, cách thức sinh hoạt đảng và vấn đề an ninh mạng theo quy định.

TOÀN VĂN: Quy chế làm việc mẫu của chi bộ các cơ quan đảng, chi bộ uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu.