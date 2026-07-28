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Quy định mới khi đăng ký xe sẽ chính thức áp dụng từ ngày 15/8 tới đây

| | Xã hội

Từ ngày 15/8/2026, chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu phương tiện chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, nhằm khuyến khích người dân tham gia xây dựng công dân số và đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.22/2026, về phát triển công dân số, trong đó quy định nhiều chính sách ưu đãi thiết thực đối với công dân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Theo đó, từ ngày 15/8/2026, chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu phương tiện chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước.

Theo quy định, công dân đủ điều kiện sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu xe ô tô và được miễn 100% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu xe mô tô, xe gắn máy. Chính sách ưu đãi được áp dụng 1 lần trong một năm đối với mỗi công dân, với tổng mức ưu đãi không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Để được hưởng chính sách, người dân cần có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; thực hiện kê khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử; đồng thời tích hợp đầy đủ các thông tin theo quy định trên ứng dụng VNeID.

Việc triển khai chính sách không chỉ tạo điều kiện giảm chi phí cho người dân khi đăng ký quyền sở hữu phương tiện mà còn góp phần thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến nghị người dân chủ động hoàn thiện tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định và thực hiện các thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử để kịp thời tiếp cận, thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ, đồng thời góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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