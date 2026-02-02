Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quy định mới nhất về thời hạn bằng lái xe trong năm 2026, người dân cập nhật ngay

02-02-2026 - 19:30 PM | Xã hội

Bước sang năm 2026, các quy định liên quan đến thời hạn sử dụng giấy phép lái xe tại Việt Nam sẽ được triển khai thống nhất.

Các quy định liên quan đến thời hạn sử dụng giấy phép lái xe tại Việt Nam năm 2026 sẽ được triển khai thống nhất theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Thời hạn giấy phép lái xe theo từng hạng năm 2026

Theo Điều 57 của Luật, thời gian hiệu lực của giấy phép lái xe (GPLX) được phân chia rõ ràng theo từng loại như sau:

Như vậy, việc quản lý GPLX sẽ chặt chẽ hơn, đặc biệt đối với các hạng xe phục vụ vận tải hoặc xe tải nặng.

Những loại giấy phép lái xe được công nhận tại Việt Nam

Luật cũng nêu rõ phạm vi các loại GPLX được phép sử dụng hợp pháp trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

Khi nào giấy phép lái xe không còn hiệu lực?

Bên cạnh thời hạn sử dụng, luật cũng quy định các trường hợp GPLX sẽ không còn giá trị, cụ thể:

Do đó, người điều khiển phương tiện cần thường xuyên kiểm tra thông tin trên bằng lái để tránh vi phạm khi tham gia giao thông.

Thời hạn giấy phép lái xe quốc tế được quy định ra sao?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng đưa ra quy định cụ thể về GPLX quốc tế:

Từ năm 2026, thời hạn giấy phép lái xe sẽ được áp dụng rõ ràng, phân theo từng hạng, đồng thời tăng tính quản lý đối với các loại bằng có thời hạn ngắn. Người dân nên theo dõi thời điểm hết hạn GPLX để đổi đúng quy định, tránh bị xử phạt hoặc thu hồi bằng.

