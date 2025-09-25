Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quy định mới về cấp lại giấy phép lái xe đã hết hạn

25-09-2025 - 15:32 PM | Xã hội

Thông tư 35/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ 1/1/2025, thay đổi nhiều quy định liên quan cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) đã hết hạn.

Khác với trước đây, người có GPLX quá hạn dưới 3 tháng vẫn được cấp lại mà không cần sát hạch, tuy nhiên từ năm 2025, quy định mới yêu cầu GPLX quá hạn dưới 1 năm sẽ phải thi lại lý thuyết để được cấp lại.

Đối với GPLX quá hạn từ 1 năm trở lên, người dân phải thi lại cả lý thuyết và thực hành (trong hình và trên đường). Điều này đồng nghĩa, chỉ cần GPLX quá hạn 1 ngày thì người lái xe cũng phải thi lại lý thuyết khi muốn làm thủ tục cấp lại.

Quy định mới yêu cầu GPLX quá hạn dưới 1 năm sẽ phải thi lại lý thuyết để được cấp lại. (Ảnh minh họa)

Người có GPLX hết hạn cần phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định, gồm: Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực; Đơn đề nghị cấp lại GPLX theo mẫu; Giấy khám sức khỏe (đối với GPLX ô tô).

Hồ sơ nộp tại Sở Xây dựng ở nơi cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. Sau khi hoàn thành sát hạch theo quy định, GPLX mới sẽ được cấp trong vòng 10 ngày làm việc.

Người lái xe sẽ không được cấp lại GPLX nếu giấy phép không có trong hệ thống quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam hoặc không nằm trong sổ quản lý GPLX. Đang có vi phạm giao thông nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ xử lý theo quy định.

Việc siết chặt điều kiện cấp lại GPLX hết hạn từ năm 2025 nhằm mục đích nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm người điều khiển phương tiện luôn có kỹ năng và kiến thức pháp luật giao thông cập nhật.

Tiến Thắng/VTC News

VTC News

