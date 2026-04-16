Quy định mới về nơi để xe trong chung cư TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 19/2026 quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn có hiệu lực từ 25/4.

Cụ thể, UBND TPHCM quy định khi bàn giao hồ sơ, diện tích phần sử dụng chung nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, bàn giao bản vẽ mặt bằng khu vực để xe.

Trong đó, phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư bao gồm chỗ để xe thuộc quyền sở hữu chung, chỗ để ôtô và khu vực để xe công cộng.

Quyền sở hữu chỗ để xe trong nhà chung cư được xác định theo quy định của pháp luật, hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập thành hợp đồng riêng. Việc ký kết hợp đồng giữa các bên phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định, điều kiện về ký kết hợp đồng dân sự.

Đối với việc khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư, UBND TPHCM quy định việc khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư phải do hội nghị nhà chung cư quyết định, bao gồm việc thông qua các nội dung về loại hình dịch vụ được khai thác, vị trí và diện tích khai thác, thời hạn khai thác, hình thức khai thác.

Chung cư K26 ở Gò Vấp, TPHCM tận dụng khu vực lối đi chung làm bãi giữ xe.

Nguồn thu được từ hoạt động khai thác dịch vụ đối với phần diện tích này và lãi phát sinh từ tiền gửi phí bảo trì, sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ được nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì và được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

Còn về kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, UBND TPHCM quy định việc đóng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 152 Luật Nhà ở.

Cụ thể, khoản 1, khoản 2 Điều 152 Luật Nhà ở quy định, đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư bán, cho thuê mua thì người mua, thuê mua phải đóng kinh phí bảo trì là 2% giá trị căn hộ, phần diện tích đó.

Khoản tiền này được tính riêng với tiền bán, thuê mua căn hộ, phần diện tích khác trong chung cư và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua.

Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính tại thời điểm đưa dự án vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng kinh phí bảo trì là 2%. Phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của dự án.

Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư trước ngày 1/7/2006 mà chưa thu kinh phí bảo trì thì các chủ sở hữu nhà chung cư họp hội nghị nhà chung cư để thống nhất mức đóng góp phần kinh phí này.

Nếu chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác trong chung cư sau ngày 1/7/2026 đến trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực mà trong hợp đồng không có thỏa thuận về kinh phí bảo trì thì thực hiện theo khoản 4 Điều 152 Luật Nhà ở.