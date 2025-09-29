Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định từ 1/10 mà chủ xe ô tô cần lưu ý

29-09-2025 - 07:33 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chỉ còn vài ngày nữa là đến cột mốc 01/10/2025 theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Đây là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý trong tiến trình số hóa giao thông quốc gia. Tính đến đầu tháng 9/2025, đã có gần 1,8 triệu người dùng VETC hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông. Riêng trong tháng 8, VETC ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, với số lượng liên kết ngân hàng tăng gấp 5 lần so với tháng 7.

Quy định từ 1/10 mà chủ xe ô tô cần lưu ý- Ảnh 1.

Chủ phương tiện phải chuyển đổi qua tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025 để lưu thông qua trạm thu phí. (Ảnh minh hoạ)

Theo tên gọi trong Nghị định, tài khoản thu phí hiện tại được hiểu là chỉ dùng để nạp tiền và thanh toán phí đường bộ khi qua trạm thu phí. Trong khi đó, tài khoản giao thông được kết nối với các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, và cho phép chủ phương tiện thanh toán nhiều dịch vụ khác ngoài phí đường bộ như đỗ xe, đăng kiểm, xăng dầu, sạc xe điện.

Để chuyển từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông, người dùng chỉ cần thao tác trên ứng dụng thu phí không dừng đang sử dụng, đó là VETC hoặc ePass. Quy trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông chỉ mất khoảng 5 - 10 phút trên ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Cách chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông như sau: 

Quy định từ 1/10 mà chủ xe ô tô cần lưu ý- Ảnh 2.

Hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC.

Quy định từ 1/10 mà chủ xe ô tô cần lưu ý- Ảnh 3.

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán trên VETC.

Cách chuyển tài khoản ePass sang tài khoản giao thông với người dùng chưa có ví Viettel Money như sau: 

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ePass, chọn Quản lý nguồn tiền hoặc chọn Tài khoản, tìm mục Quản lý liên kết.

Bước 2: Lựa chọn mục liên kết ví Viettel Money

Bước 3: Cài đặt và đăng ký ví Viettel Money

Bước 4: Người dùng chọn mục "Xem tất cả" và tìm đến mục "Xe qua trạm ePass". 

Bước 5: Đăng ký ViettelPay làm phương thức thanh toán cho Viettel Money thông qua xác thực CCCD, kết nối NFC và nhận diện khuôn mặt.

Bước 6: Đặt mật khẩu Viettel Money để đăng nhập và xác thực các giao dịch.

Lưu ý, chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Tổng đài 19006010 hoạt động 24/7 liên tục để tiếp nhận, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến định danh tài khoản và thanh toán không dừng.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng 178.000 tỷ đồng của Vingroup có gì đặc biệt?

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng 178.000 tỷ đồng của Vingroup có gì đặc biệt? Nổi bật

Sơn La khởi công, khánh thành loạt công trình với tổng vốn hơn 150 tỷ đồng

Sơn La khởi công, khánh thành loạt công trình với tổng vốn hơn 150 tỷ đồng Nổi bật

Thành phố trên 4 triệu dân phấn đấu thuộc nhóm phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam

Thành phố trên 4 triệu dân phấn đấu thuộc nhóm phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam

16:43 , 28/09/2025
Vượt Đèo Cả, Tập đoàn Sơn Hải vừa trúng gói thầu tại dự án hơn 4.400 đồng, có thể khởi công ngay

Vượt Đèo Cả, Tập đoàn Sơn Hải vừa trúng gói thầu tại dự án hơn 4.400 đồng, có thể khởi công ngay

16:35 , 28/09/2025
Chủ tịch TP Cần Thơ vừa có quyết định làm người dân vui nức lòng

Chủ tịch TP Cần Thơ vừa có quyết định làm người dân vui nức lòng

15:29 , 28/09/2025
Hiệu ứng miễn phí: Vì sao “0 đồng” khiến người dùng khó cưỡng lại?

Hiệu ứng miễn phí: Vì sao “0 đồng” khiến người dùng khó cưỡng lại?

15:20 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên