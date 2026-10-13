Quy định về cấp đổi sổ đỏ cũ ghi loại đất ‘thổ cư’

Nay gia đình bà Huế làm thủ tục cấp đổi sổ thì Văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ và cho biết, sổ nhà bà vượt hạn mức, loại đất "thổ cư" không có trong loại đất quy định tại Luật Đất đai hiện hành, đề nghị về xã xác định lại.

Tuy nhiên, khi liên hệ xã, gia đình được báo, chưa có hướng dẫn của thành phố về những trường hợp này.

Bà Huế hỏi, Văn phòng đăng ký đất đai và xã trả lời như vậy có đúng không? Nếu đúng thì gia đình bà phải đợi tới khi nào thành phố có hướng dẫn để được cấp đổi sổ mới và đăng ký biến động có phải không? Bà cần căn cứ văn bản nào để áp dụng cho đất nhà bà?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của bà là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm để xem xét, giải quyết nên Bộ không có cơ sở trả lời, do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin để bà được biết như sau:

Tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định:

"2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai và chưa xác định cụ thể diện tích đất ở mà được thể hiện chung đất ở với đất khác, ví dụ như "thổ cư", "thổ tập trung", "làm nhà ở", "đất ở + vườn", "T", "TV", "TQ", "TTT" thì giải quyết như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ, quá trình quản lý, sử dụng đất và điều kiện thực tế ở địa phương để quy định việc xác định diện tích đất ở, quy định các trường hợp khác chưa xác định cụ thể diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận đã cấp để áp dụng quy định tại khoản này;

b) Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản này đã được xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận hoặc trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau nhưng trên Giấy chứng nhận chưa xác định cụ thể diện tích đất ở thì thực hiện xác định diện tích đất ở theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận mới và được xác định cụ thể diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận thì không xác định diện tích đất ở theo quy định tại khoản này;

d) Khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm thực hiện đồng thời việc xác định diện tích đất ở quy định tại khoản này. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện riêng thủ tục xác định diện tích đất ở thì thực hiện theo trình tự, thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định".

Căn cứ theo quy định nêu trên thì UBND cấp tỉnh quy định việc xác định diện tích đất ở, quy định các trường hợp khác chưa xác định cụ thể diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận đã cấp. Do đó, đề nghị bà gửi phản ánh, kiến nghị đến UBND hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.