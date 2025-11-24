Quy hoạch 338.000 tỷ đồng đưa Long Biên thành trung tâm mới của thủ đô

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn đến 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sông Hồng được xác định là trục không gian cảnh quan chủ đạo, vừa là không gian xanh trung tâm, vừa là không gian văn hóa sáng tạo, trục phát triển kinh tế - xã hội và biểu tượng của thủ đô.

Siêu dự án tổng vốn đầu tư 338.000 tỷ đồng

Hà Nội chuẩn bị bước vào chu kỳ quy hoạch mới sau khi UBND thành phố báo cáo Chính phủ về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án sẽ tập trung đẩy mạnh đầu tư, phát triển hai bên sông Hồng đoạn trong Vành đai 4 (từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), có quy mô nghiên cứu 11.000 ha, đi qua 16 xã, phường và tác động đến đời sống của khoảng 40.000 người dân.

Để hình thành đề xuất sơ bộ báo cáo UBND TP Hà Nội, liên danh các tập đoàn đã khảo sát thực tế tại nhiều quốc gia, trong đó đặc biệt chú ý tới Trùng Khánh (Trung Quốc) để tìm hiểu hệ thống hạ tầng ven sông Trường Giang, Gia Lăng và tham chiếu mô hình phát triển đô thị ven sông thành công như "kỳ tích sông Hàn" tại Seoul (Hàn Quốc).

Đồ án quy hoạch cơ bản đã được định hướng xong với một đại lộ có tổng chiều dài tới 80 km, gồm 67 km cầu cạn hiện đại, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe. Cùng với đó là một tuyến đường sắt đô thị (monorail) tổng chiều dài 84 km, với khoảng 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui. Ngoài ra, dự án còn có khoảng 3.297 ha đất để phát triển chuỗi 8 công viên mở, công viên sinh thái, 12 công viên chuyên đề cùng các khu vực công cộng khác.

"Kỳ tích sông Hồng" được kỳ vọng góp phần quan trọng giúp Hà Nội đạt 4 mục tiêu lớn gồm giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Đặc biệt hơn, khi hoàn thành, đại lộ sẽ kết nối toàn bộ các cầu vượt sông Hồng, tạo ra mạch kết nối mới của thủ đô, tạo "điểm giãn" về phía đông cho trung tâm Hà Nội.

Trung tâm đáng sống mới của thủ đô

Với vị trí tiếp giáp, Long Biên được xem là khu vực hưởng lợi trực tiếp và mạnh nhất từ dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng. Nếu trước đây, Long Biên là khu vực có phần tách biệt với trung tâm thành phố do bị ngăn cách bởi sông Hồng, đến nay, nút thắt về liên kết đã được gỡ bỏ hoàn toàn trong bối cảnh hàng loạt cây cầu mới đang/chuẩn bị được khởi công và hoàn thiện trong tương lai gần.

Tiêu biểu trong đó là cầu Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư 15.967 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, góp phần giảm tải mật độ giao thông cho cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực phía đông.

Cầu Trần Hưng Đạo giúp mở rộng trung tâm Hà Nội về phía đông. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Điểm đầu của dự án nằm tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm cũ) và điểm cuối nối với đường Vũ Đức Thận (quận Long Biên cũ). Công trình có chiều dài toàn tuyến khoảng 5,6 km, thiết kế 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ với tốc độ khai thác 80 km/h.

Sự xuất hiện của cầu Trần Hưng Đạo không chỉ thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực, mà còn cho thấy khả năng mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản phía đông Hà Nội.

Nếu giá trị bất động sản tại quận Hoàn Kiếm cũ đã đạt đỉnh, dư địa tăng trưởng của Long Biên còn rất lớn bởi nhiều yếu tố cộng hưởng. Lợi thế của khu vực này là quỹ đất rộng, đặc biệt là quỹ đất ven sông duy nhất còn lại của thủ đô, kết hợp hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với vị trí chiến lược đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Đây được xem là khu vực duy nhất có biên độ phát triển đủ lớn để hình thành một trung tâm tài chính - văn hóa - thương mại thế hệ mới của thủ đô trong 10-20 năm tới.

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, giá đất thổ cư tại Phường Long Biên đang giao dịch phổ biến ở mức 214 triệu đồng/m2, tăng 38% trong vòng 1 năm qua, còn các dự án chung cư, căn hộ cao cấp cũng ghi nhận mức tăng mạnh 30-40% tính trên thời gian tương tự.

Xu hướng tất yếu của thị trường luôn là "hạ tầng phát triển đến đâu, giá trị bất động sản phát triển đến đó". Từ lợi thế cảnh quan ven sông, hệ sinh thái đô thị hoàn thiện và loạt dự án hạ tầng đang được thúc đẩy mạnh mẽ, Long Biên hứa hẹn trở thành "thủ phủ mới" của Hà Nội trong thập kỷ tới. Đây là bệ phóng vững chắc để các dự án bất động sản tại khu vực này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu an cư và đầu tư, mà còn sở hữu tiềm năng tạo ra mức tăng trưởng đột phá về giá trị, đồng thời thiết lập chuẩn sống mới cho những cư dân hiện đại.