Quy hoạch Mũi Né thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế

Tối 26/4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động "Chào mùa du lịch hè năm 2026", công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng, mở màn mùa du lịch hè sôi động, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Mũi Né - Phan Thiết có nhiều tiềm năng nổi bật, giữ vai trò cửa ngõ hướng biển của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, kết nối cao nguyên với vùng duyên hải và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt, ngày 8/4, Mũi Né cũng được Booking.com vinh danh là điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026.

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né đã được phê duyệt ngày 14/11/2025, quy mô 14.760ha, định hướng phát triển theo mô hình "một hành lang ven biển - ba trung tâm - đa hướng tiếp cận biển", hướng tới xây dựng Mũi Né thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế, có bản sắc và phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2030 đón 14 triệu lượt khách, năm 2040 đón 25 triệu lượt và năm 2050 hướng tới 35 triệu lượt khách.

"Tỉnh kỳ vọng sự liên kết giữa Mũi Né - Đà Lạt - Tà Đùng sẽ tạo ra sản phẩm du lịch liên vùng hấp dẫn. Chuỗi hoạt động Chào mùa du lịch hè 2026 sẽ diễn ra xuyên suốt mùa hè, góp phần kích cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh điểm đến", ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh.

​Tại lễ khai mạc và công bố, ông Đinh Văn Tuấn cũng kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân cùng chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng an toàn, thân thiện, chất lượng, hướng tới phát triển bền vững và đóng góp mục tiêu tăng trưởng 'hai con số' năm 2026.

