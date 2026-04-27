Cả Việt Nam rủ nhau đi Trung Quốc: Cửa khẩu đón nửa triệu khách, áp đảo 40% thị phần tour quốc tế

Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ghi nhận con số khổng lồ với gần 500.000 lượt khách làm thủ tục xuất nhập cảnh. Tại các công ty lữ hành, tour đường bộ và nội địa Trung Quốc cũng liên tục cháy vé, áp đảo hoàn toàn khi chiếm tới 30% - 40% tổng lượng tour quốc tế trong quý 1. Vậy đâu là lý do tạo nên cuộc đổ bộ với những con số đáng kinh ngạc này?

Hàng nghìn khách Việt đổ về cửa khẩu, xuất ngoại sang Trung Quốc để du lịch (Ảnh: Vân Nam Group Tours)

Trải nghiệm xuất ngoại với chi phí vừa tầm

Bắt đầu từ một lý do rất thực tế: tối ưu chi phí. Trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa thường xuyên neo ở mức cao vào các dịp lễ và mùa du lịch cao điểm, các hành trình đường bộ sang Trung Quốc nổi lên như một phương án đáng cân nhắc.

Du lịch Trung Quốc bằng đường bộ là phương án được nhiều khách Việt ưa chuộng

Chỉ với ngân sách từ 3 đến 5 triệu đồng, du khách đã có thể xách balo lên xe giường nằm, làm thủ tục qua cửa khẩu bằng sổ thông hành với chi phí thấp và tận hưởng một chuyến đi 3 ngày 2 đêm trọn vẹn. Ngay cả với những tour đi sâu vào nội địa dài ngày hơn, mức giá cũng được đánh giá là khá "mềm" so với việc bay các chặng dài trong nước.

Sự linh hoạt về chi phí, không yêu cầu chứng minh tài chính phức tạp và thời gian duyệt visa đoàn nhanh chóng đã giúp những chuyến đi này dễ dàng tiếp cận với đông đảo đối tượng du khách, từ học sinh, sinh viên đến các gia đình.

Tổ hợp cảnh quan "muốn gì có đó"

Khí hậu nhiệt đới gió mùa quen thuộc đôi khi khiến du khách muốn tìm kiếm những trải nghiệm thị giác mới lạ hơn, và Trung Quốc đáp ứng rất tốt nhu cầu này nhờ diện tích rộng lớn và sự phân hóa cảnh quan rõ rệt.

Nếu yêu thích văn hóa và lịch sử, những thị trấn cổ ngàn năm như Phượng Hoàng Cổ Trấn hay Lệ Giang với mái ngói rêu phong, đường lát đá và nhịp sống chậm rãi sẽ là điểm đến lý tưởng. Với những ai thích cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, sự chuyển màu của những hồ nước tại Cửu Trại Câu hay tuyết trắng phủ quanh năm trên đỉnh Ngọc Long lại mang đến trải nghiệm khó quên.

Cảnh quan Trung Quốc có diện tích khổng lồ và hệ sinh thái phong phú bậc nhất thế giới

Ngay cả khi bạn chỉ có lịch trình ngắn ngày cuối tuần, những tọa độ sát biên giới như Hà Khẩu, Bình Biên hay Mông Tự cũng đủ để thay đổi không khí. Ngược lại, nếu thuộc nhóm yêu thích sự hiện đại, nhịp sống tại các siêu đô thị như Thượng Hải, Bắc Kinh hay Thâm Quyến chắc chắn sẽ làm bạn ấn tượng bởi hệ thống hạ tầng đồ sộ và các công trình kiến trúc tương lai. Sự đa dạng về địa hình và thời tiết giúp các tuyến du lịch này luôn duy trì được sức hút quanh năm.

Bên cạnh cảnh quan, trải nghiệm ăn uống là lý do lớn giữ chân du khách Việt. Thay vì mải miết bắt các trend ẩm thực đường phố Trung Quốc tại Việt Nam, nhiều người chọn cách trực tiếp trải nghiệm hương vị nguyên bản ngay tại các khu chợ đêm sầm uất hay những quán ăn bản địa với mức giá rất hợp lý. Việc được thưởng thức những món ngon từng "gây sốt" qua màn hình với chi phí "mềm" giúp chuyến đi trọn vẹn cả về thị giác lẫn vị giác.

Ẩm thực đường phố Trung Quốc rất đa dạng, bắt mắt và dễ gây nghiện

Nói không với rào cản ngôn ngữ

Trước đây, rào cản ngôn ngữ luôn là lý do khiến nhiều người e ngại khi du lịch tự túc tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ đã thay đổi hoàn toàn điều này.

Một du khách đã có chia sẻ: "Lần đầu tiên đi TQ nói thật tôi không quá kỳ vọng xong bị bất ngờ... Sau đó tôi có đi thêm ít chuyến tự túc nữa và cũng đều có trải nghiệm tốt, không quá khó khăn dù không biết tiếng vì sự thuận tiện sau khi cài ví Ali".

Hệ sinh thái số của Trung Quốc giúp mọi trải nghiệm từ đi lại, thanh toán đến giao tiếp đều trở nên dễ dàng hơn

Từ việc mua vé tàu cao tốc, đặt phòng khách sạn, gọi xe cho đến thanh toán một xiên thịt nướng ven đường, tất cả đều có thể thao tác mượt mà qua điện thoại thông minh. Kết hợp cùng các ứng dụng dịch thuật bằng hình ảnh và giọng nói, rào cản giao tiếp gần như không còn là vấn đề lớn, giúp du khách tự tin hơn khi lên lịch trình khám phá tự túc.

Môi trường du lịch nề nếp và chú trọng trải nghiệm

Một điểm cộng lớn được nhiều du khách Việt đánh giá cao sau chuyến đi là cảm giác thoải mái tại các điểm tham quan. Ở những khu du lịch sầm uất, tình trạng chèo kéo khách hay chặt chém giá cả được hạn chế tối đa.

"Ở Lệ Giang, Trung Điện, Phượng Hoàng cổ trấn, Hạ Môn... những nơi đã đi tham quan, không có nạn cò mồi đeo bám mời chào lừa đảo du khách, do cơ quan của họ quản lý rất chặt chẽ". Một bạn du khách người Việt chia sẻ trải nghiệm sau chuyến du lịch của mình.

Du lịch Trung Quốc luôn thu hút khách du lịch nhờ những hoạt động trải nghiệm văn hóa có chiều sâu

Bên cạnh đó, cách làm du lịch của nước bạn chú trọng khá nhiều vào tính tương tác. Du khách không chỉ đi dạo và ngắm cảnh, mà còn được khuyến khích tham gia trải nghiệm thực tế: từ việc thuê trang phục truyền thống để chụp ảnh tại các phim trường quy mô, cho đến việc thưởng thức các show diễn nghệ thuật thực cảnh được đầu tư bài bản. Chính sự chăm chút này cộng hưởng với hạ tầng giao thông thuận tiện và ẩm thực đa dạng đã tạo nên những hành trình chất lượng.

Đi một chuyến chưa bao giờ là đủ

Diện tích rộng lớn và hệ sinh thái du lịch đa dạng khiến một chuyến đi khó lòng bao quát hết sức hấp dẫn của đất nước này. Điều đó tạo ra tâm lý muốn quay lại để khám phá những vùng đất mới ở những mùa khác nhau trong năm.

Du khách tên L.B hào hứng kể lại: "Mình đi 2 lần rồi, vừa đặt tour tháng sau đi tiếp, và khả năng sẽ đi 4-5 lần nữa. Vì TQ rộng lớn và có quá nhiều cảnh đẹp, từ núi tuyết đến sa mạc, thảo nguyên, các công trình lịch sử lâu đời, thủ tục lại đơn giản".

Sự bùng nổ của các tour du lịch sang Trung Quốc không mang ý nghĩa thay thế các điểm đến trong nước, mà thực chất là sự mở rộng lựa chọn cho du khách Việt. Đứng trước bài toán kinh tế và mong muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ về cảnh quan, văn hóa, không khó hiểu khi các hành trình láng giềng liên tục nhận được sự quan tâm lớn. Một chuyến đi với chi phí hợp lý, lịch trình phong phú và thủ tục ngày càng thuận tiện chắc chắn sẽ tiếp tục là ưu tiên trong sổ tay du lịch của nhiều người thời gian tới.

Hữu Thắng