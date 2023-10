Quý III/2023: LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan

Theo đó, trong ba quý đầu năm, Ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng tích cực, đạt tổng dư nợ 263.640 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,80% so với đầu năm, huy động vốn đạt gần 274.580 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2022.



Đi sâu vào kết quả kinh doanh, động lực tăng trưởng tín dụng của LPBank trong 9 tháng đầu năm chủ yếu đến từ mảng cho vay bán lẻ. Danh mục cho vay bán lẻ đang chiếm phần lớn trong tổng các khoản vay tại ngân hàng. Trên cơ sở khai thác mạng lưới rộng lớn để phát triển phân khúc khách hàng nhỏ lẻ trên địa bàn nông thôn, kết hợp giữa ngân hàng truyền thống và ngân hàng số, LPBank có thể cung ứng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu nhiều phân khúc khách hàng, là lợi thế để thúc đẩy mảng bán lẻ tạo biên lợi nhuận cao trong thời gian tới.

Trong quý III, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 1.241 tỷ đồng, tăng 41% so với Quý trước cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giữ được đà tăng trưởng, và có tiềm năng bứt phá trong 03 tháng cuối năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, đồng thời LPBank tích cực thực hiện các chính sách giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng nên lợi nhuận trước thuế lũy kế trong 3 quý đầu năm 2023 của LPBank đạt 3.678 tỷ đồng, tuy giảm 24% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn hoàn thành 61,45% kế hoạch lợi nhuận năm.

Với tinh thần luôn luôn đổi mới, sáng tạo, chuyển mình mạnh mẽ, LPBank đã và đang tiếp tục đẩy mạnh số hóa, tích cực đầu tư vào năng lực công nghệ, chất lượng dịch vụ, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác và liên kết với các tổ chức tài chính uy tín để hoàn thiện hệ sinh thái số hiện đại, mang tới các trải nghiệm xuất sắc nhất dành cho khách hàng. Cuối tháng 9/2023, LPBank triển khai ký kết Hợp đồng cung cấp giải pháp ngân hàng lõi Corebanking T24 với Tập đoàn Temenos – Đơn vị cung cấp giải pháp ngân hàng lõi dẫn đầu thị trường có trụ sở tại Thụy Sĩ. Dự án này được LPBank kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá về nền tảng công nghệ lõi và là một dấu ấn quan trọng trong quá trình chuyển đổi số đối với Ngân hàng.

Trong Quý IV năm 2023, LPBank khẳng định sẽ theo sát diễn biến thị trường để có các giải pháp kinh doanh linh hoạt.